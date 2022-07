FOTO: Nova maša Janeza Meglena s Čuki



4.7.2022 | 14:40

Fotografije (tudi spodaj v fotogaleriji): Občina Ivančna Gorica; G. S.

Krka - Na Krki je bilo včeraj še posebej slovesno, saj je v domači župnijski cerkvi sv. Kozme in Damijana svojo novo mašo daroval Janez Meglen, eden od štirih letošnjih novomašnikov. Janez je bil v duhovnika posvečen na predvečer praznika apostolov Petra in Pavla v novomeški stolnici kot edini letošnji novomašnik iz te škofije. Posvetil ga je novi novomeški škof msgr. dr. Andrej Saje.



Novomašnik Janez prihaja iz kmečko podjetniške družine iz Laz nad Krko. Po osnovni šoli je obiskoval Škofijsko klasično gimnazijo v Šentvidu nad Ljubljano, po vpisu na Fakulteto za gradbeništvo pa je kmalu odločitev spremenil in se vpisal na Teološko fakulteto in izbral duhovniško pot. Janez Meglen je do posvečenja v duhovnika opravljal tajniške posle novomeškega škofa, vedno pa je bil dejaven v Cerkvi in v svoji rodni župniji. Pot ga bo sedaj vodila v Župnijo Novo mesto – Šmihel, kjer bo opravljal službo kaplana.

Slovesnosti nove maše sta se, kot sporočajo z ivanške občine, poleg številnih duhovnikov, zlatomašnika msgr. Andreja Glavana, občanov in faranov Krke ter nekaterih gostov, udeležila tudi župan Dušan Strnad s soprogo in podžupanja Martina Hrovat. Župan je v nagovoru novomašniku povedal, da je nova maša izjemno velik praznik tudi za občino Ivančna Gorica. »Če smo v pridigi slišali, da je novomašnih dogodkov v Sloveniji malo, je v občini Ivančna Gorica povsem drugače, saj je to že peta nova maša v zadnjih letih, bodisi v župnijah ali samostanu Stična«, je dejal Strnad. V nagovoru se je zahvalil tudi vsem faranom in krajanom Krke, društvom, organizacijam in dobrim ljudem, ki so kakorkoli pomagali pri organizaciji nove maše na Krki. Novomašniku Janezu pa je ob zaključku nagovora izročil spominsko uro Prijetno domače, v spomin na domači kraj in rodno občino.

Novomašniku so čestitali tudi njegovi dobri prijatelji – Slovenski pritrkovalci in mu podarili miniaturni zvon.

Novomašni pridigar dr. Jože Plut, kanonik in arhidiakon ljubljanske nadškofije ter rojak iz doline reke Krke je novomašniku položil na srce, naj vedno prinaša mir, s pozdravom in držo, oznanjuje pa naj ne samo ljudem v cerkvi, temveč tudi tistim, ki jih v cerkvi (še) ni. »Bodi srečen kot moški, kot Slovenec, kot katoličan, kot duhovnik. Ni razlogov, da ne bi bil srečen, zato, bodi srčen in vesel Kristusov duhovnik,« mu je še zaželel dr. Plut.

Ob koncu pripravljenega slavja je zbrane nagovoril tudi novomašnik Janez in se zahvalil vsem, ki so karkoli pripomogli k uresničitvi njegovega duhovniškega poklica in pri pripravi slavja nove maše.

Še posebej se je zahvalil staršema ter bratu in sestri, sorodnikom ter številnim sodelavcem in podpornikom: gasilcem, pevcem, pritrkovalcem, romarjem iz Kočevja, krasilcem in čistilcem cerkve, ministrantom, duhovnikom in še posebej domačemu župniku Dejanu Pavlinu. Besedo zahvale je namenil tudi županu, krajevnim voditeljem, lokalnim podjetnikom ter pridnim krajanom Krajevne skupnosti Krka, ki so v teh dneh marsikaj postorili v cerkvi in okolici nje.

Novomašno slavje v župniji Krka se je po sveti maši nadaljevalo na dvorišču pred novo grajenim župnijskim domom in kasneje pod velikim šotorom pri Podružnični šoli Krka, kjer je potekalo novomašno kosilo. Kosilu se je pridružil tudi novomeški škof msgr dr. Andrej Saje. Za zabavo pa so skrbeli člani skupine Čuki, so še sporočili z ivanške občine.

M. K.

