Poletna osvežitev v bazenih - Koliko vas bo stalo ohlajanje v kopališčih

4.7.2022 | 17:00

V poletni vročini po osvežitev tudi v bazen (Foto: Terme Paradiso Dobova)

Za celodnevno kopanje bodo odrasli med tednom v kopališčih na našem koncu Slovenije odšteli od 6 evrov na bazenu Sevnica do 15 v Termah Čatež, otroci pa od 3,50 do 12,50 evra – Ponekod tudi jutranje, popoldansko, triurno, večerno in nočno kopanje ter popusti za študente, dijake, upokojence in invalide

Vsi smo v teh dneh željni osvežitve, ena od najbolj priljubljenih in ne nazadnje tudi najučinkovitejših pa je kopanje. Nekateri so že na morju, drugi se hladijo v bližnji reki ali jezeru, tretji so si bazen postavili doma, četrti se odpravijo v urejena kopališča. Pozanimali smo se, koliko vas bo stalo kopanje v bazenih na našem koncu Slovenije.

Možnosti imamo kar nekaj, od manjših bazenov oz. občinskih kopališč v Sevnici in Brestanici pa do dobro poznane poletne termalne riviere Term Čatež, največjega vodnega parka v Sloveniji. Kot so pojasnili upravljavci kopališč, so morali cene vstopnic zaradi vsesplošnega povečanja stroškov nekoliko zvišati, ceniki pa se seveda od kopališča do kopališča razlikujejo. Ponekod ponujajo vrsto možnosti, denimo jutranje, popoldansko, triurno, večerno in nočno kopanje, poleg otrok, pri katerih je zgornja starostna meja postavljena različno, pa imajo popuste tudi študentje, dijaki, upokojenci in invalidi. V tabeli smo za lažjo primerjavo navedli cene celodnevnih vstopnic za odrasle in otroke ter družinskih vstopnic (dva odrasla in dva otroka).

KAJ PONUJAJO?

Bazen Brestanica, ki ga obišče okrog 10.000 kopalcev na sezono, ima bazen olimpijskih mer in za najmlajše še čofotalnik. V neposredni bližini so igrišča za odbojko, tenis in nogomet, ravnokar pa so obnovili tudi postajališče za avtodome. Kot je povedala Manuela Bojnec, direktorica MC Krško, so letos bazen za kopalce odprli že 5. junija, takrat po skrajšanem obratovalnem času, obratoval pa bo do 4. septembra. V sezoni je delovni čas sicer od 9. do 19. ure. Ugodnosti imajo za dijake, študente in upokojence, na voljo so tudi popoldanske vstopnice. Poudarila je ugodno ceno sezonskih vstopnic, ta je v predprodaji (od 1. do 20. junija) znašala 42 evrov, v redni prodaji pa 60 evrov. »Poleg tega je vstop predzadnjo uro resnično ugoden, zadnjo uro pa brezplačen, s čimer želimo rekreacijo omogočiti vsakemu prebivalcu občine,« je še poudarila.

V Sevnici so sezono začeli 18. junija in jo bodo predvidoma končali v začetku septembra. Kopališče ima dva bazena – večjega in manjšega, od 25. junija pa je vsak dan odprto od 8. do 19. ure, v bolj vročih dneh bodo kopanje podaljšali še za uro. »V Sevnici ponujamo dnevne vstopnice, vstopnice za jutranje in večerno plavanje ter tudi sezonske vstopnice. Imamo tudi otroške in študentske vstopnice ter ugodnosti za upokojence in invalide. Pred leti smo se odločili prodajati družinske vstopnice, za katere je večje povpraševanje. Za skupine, to predvsem uporabljajo društva in klubi, prodajamo tudi prenosne vstopnice, kar pomeni, da lahko z eno vstopnico na dan bazen obišče en član društva oziroma kluba,« je povedala direktorica KŠTM Sevnica Mojca Pernovšek. Ob bazenu lahko gostje igrajo tudi odbojko na travi, namizni tenis, za otroke je postavljeno igralo, sicer pa v glavni sezoni za najmlajše pripravljajo razne delavnice in igre. Lani so imeli skoraj 18.000 obiskovalcev, kar je približno 3.000 več kot leto prej.

V Termah Paradiso v Dobovi sta notranji in zunanji bazen medsebojno povezana in delujeta vse leto, poleti pa so zunaj še hitra reka, otroški bazen in trije različni tobogani. Od jeseni do začetka poletja v notranjem delu kopališča deluje tudi Panorama – gre za velik otroški bazen in džakuzi v prvem nadstropju nad velikim bazenom. Kot so pojasnili, trenutno končujejo gradnjo novih pridobitev v kopališču – to bosta velik plavalni bazen s tremi plavalnimi progami in velik tobogan, ki bo deloval vse leto. Novosti naj bi odprli v začetku septembra. Bazeni sicer delujejo vsak dan od 9. do 22. ure, gostje lahko izbirajo med celodnevnimi, triurnimi vstopnicami, ki jih je mogoče kupiti do 15. ure, popoldanskimi vstopnicami in vstopnicami za večerno kopanje, celodnevno vstopnico pa je mogoče kupiti tudi z dodatkom kosila. Povečan obisk na bazenih imajo seveda poleti, njihovo kopališče pa lahko sprejme 767 gostov hkrati.

Otroci so navdušeni nad tobogani. (Foto: Terme Krka)

Kopališča Term Krka v Dolenjskih in Šmarjeških Toplicah v vročih dneh tradicionalno privabljajo kopalce, poleg hotelskih gostov so med njimi tudi enodnevni obiskovalci. V Dolenjskih Toplicah Laguno velneškega centra – kopališče je od ponedeljka do četrtka ter ob nedeljah in praznikih odprto od 9. do 21 ure, v petek in soboto pa uro dlje – sestavljajo notranji in zunanji bazeni. Otroci se zabavajo na zunanjem gusarskem bazenu in notranjem čofotalniku, pred tremi leti pa so ponudbi dodali še štiri tobogane in termalni bazen ob njih. Balnea Fun je nekoliko odmaknjena od preostalih termalnih bazenov, tako da lahko drugi obiskovalci mirno uživajo v plavanju in sončenju. Dva od treh termalnih izvirov sta neposredno pod notranjima zdraviliškima bazenoma, pod Knežjo in Jamsko kopeljo v hotelu Vital.

Šmarješki svet termalnih bazenov pa sestavljajo dva notranja bazena z izplavnim bazenom, zunanji športni in otroški bazen ter sloviti zunanji leseni bazen prav nad termalnim vrelcem v parku Term Šmarješke Toplice. Je eden zaščitnih znakov zdravilišča in najstarejši bazen v odprtem kopališču. Notranji bazeni so od ponedeljka do četrtka odprti od 9. do 21. ure, v petek in soboto od 9. do 22. ure, ob nedeljah in praznikih pa od 8. do 21. ure. Zunanje kopališče v parku vse dni v tednu deluje od 8. do 20. ure.

Na kopališčih Term Krka so od letos na voljo le celodnevne vstopnice, vstopnico za kopanje po 15. uri so ohranili le na zunanjih bazenih v Šmarjeških Toplicah.

V poletni rivieri Term Čatež poleg celodnevnih vstopnic ponujajo tudi popoldansko in večerno vstopnico.

