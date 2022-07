V Škocjanu bodo začeli graditi nov večnamenski dom

4.7.2022 | 13:40

Stisk rok po podpisu gradbene pogodbe: Jože Kapler in Martin Gosenca

Tako zanimiv bo večnamenski dom sredi Škocjana.

Jože Kapler

Simulacija nove knjižnice

Škocjan - Danes dopoldne so v Škocjanu podpisali gradbeno pogodbe za gradnjo večnamenskega doma, kar je dolgoletna želja občanov.

Pogodbo sta podpisala župan občine Jože Kapler in Martin Gosenca, predsednik uprave novomeškega CGP, ki je bilo na razpisu izbran kot najugodnejši izvajalec del. Dela se bodo pričela še ta mesec, rok za dokončanje naložbe pa oktober 2024.

Da gre za največjo investicijo v zgodovini škocjanske občine, je povedal njen prvi mož Jože Kapler in poudaril še, da je tudi zelo pomembna, saj sem jim tako izpolnujejo dolgoletne želje in potrebe.

»Večnamenski dom se gradi za to in za naslednje generacije. Z njim želimo dvigniti kulturno raven in samozavest Škocjančanov. O domu smo razmišljali že pred letom 2013, ko smo kupili pol hektara zemljišč pod osnovno šolo in sedanjim Metelkovim domom, sledila je izdelava OPPN Škocjan, 2017 projektiranje. Leta 2019 smo pridobili gradbeno dovoljenje,« je pripovedoval župan.

Nepovratna državna sredstva in od Eko sklada

Potem je bilo treba zagotoviti denar. Pogodbena vrednost investicije znaša 5,3 milijona evrov brez DDV in župan pove, da bi bila gradnja verjetno lani cenejša kot letos, a prej ni bilo mogoče.

Glavni vir financiranja je zaenkrat denar iz občinskega proračuna, a občini je uspelo pridobiti 1,4 milijona evrov nepovratnih sredstev s kulturnega ministrstva (pogodba je podpisana), 400 tisočakov pričakujejo z EKo sklada. Nekaj je občina privarčevala, pri nakupu opreme – stala naj bi okrog 760 tisoč evrov in ni predmet omenjene pogodbe – pa računajo še pridobiti kak denar, zato bodo pridno spremljali javne razpise, je dodala direktorica občinske uprave Petra Pozderec.

Nov kulturni hram bo prinesel nove prostore za krajevno knjižnico, ki sedaj domuje v Metelkovem domu, večjo dvorano z 260 sedeži – sedanji Metelkov dom jih ima le 80 in ob večjih dogodkih je zato problem, mestno kavarno, manjša dvorana za predstavitve knjig in druge dogodke, servisne prostore, kot so prostori za nastopajoče, sanitarije, fitnes, nekaj bo pisarn za tržne namene. V domu bo lahko delovala tudi podružnica novomeške glasbene šole, tu bodo prostor dobila društva. V občini jih deluje preko 30.

»Prepričan sem, da bodo dobila dodaten zagon,« meni župan Kapler in doda, da bo objekt večnamenskega doma nekaj posebnega tudi po zunanjosti.

Morda prej kot v 20 mesecih

Martin Gosenca

Kot je povedal Martin Gosenca iz CGP, bo umeščen v breg, zato bo potrebno po odstranitvi manjšega objekta na zemljišču najprej postaviti pilotno steno, ki bo varovala šolo in bo vodotesna, da kasneje ne pride do zamakanj. Sledi gradnja armirno betonske konstrukcije. Stavba bo imela ravno streho, stropi v dvorani bodo visoki, atraktivna bo tudi zunanja ureditev z mnogimi stopnicami, ki bodo služile kot amfiteater za polete prireditve.

»Če bo šlo vse po sreči, bomo investicijo dokončali še prej kot v dvajsetih mesecih,« je zagotovil direktor CGP, saj imajo znanje in reference že iz prejšnjih podobnih uspešnih projektov.

Besedilo in foto: L. Markelj

