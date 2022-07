FOTO: Tovornjak zgorel, voznik preživel; v Dobruški vasi kamenjali policiste

4.7.2022 | 14:20

Davišnji požar na avtocesti (Foto: FB PKD)

Požar v Gabrju (Foto: PGD Mokronog)

Policisti Policijske uprave Novo mesto so konec tedna, med 1. 7. in 4. 7., intervenirali v 206. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 746 klicev. Obravnavali so štiri prometne nesreče, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 20 nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Zasegli so vozila šestim kršiteljem cestno prometnih predpisov, ki niso imeli veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 64. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih in dva kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, groženj, lahke telesne poškodbe, poškodovanja tuje stvari, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi nesreče pri delu, požarov, sprožitve signalno varnostne naprave, poskusov izmika mejni kontroli in nezakonitih prehodov državne meje.

Požara

V petek nekaj pred 19. uro so bili policisti obveščeni o požaru hleva v kraju Gabrje na območju Sevnice. Požar so gasilci omejili in pogasili, živali so iz hleva uspeli še pravočasno rešiti. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih naj bi ob spravilu sena zagorel motor puhalnika. Ogenj se je razširil na zgornji del hleva in zgornji del stanovanjske hiše. Novomeški kriminalisti nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin požara. O ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo.

Danes zjutraj okoli 5.30 je na avtocesti pri Karteljevem zagorelo tovorno vozilo. Gasilci so požar omejili in pogasili, vendar je ogenj vozilo povsem uničil. 61-letnega voznika iz Hrvaške so zaradi vdihavanja dima oskrbeli reševalci. Okoliščine oziroma vzrok za nastanek požara policisti še preiskujejo.

Pijan motorist

Policisti PP Krško so biliv soboto nekaj pred 22. uro obveščeni o padcu motorista na Sremiški ulici. Opravili so ogled in ugotovili, da je 59-letni motorist zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad motorjem in padel. Lažje poškodbe so mu oskrbeli v brežiški bolnišnici. Policisti so še ugotovili, da je bil povzročitelj nesreče pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,82 miligrama alkohola. Izdali so mu plačilni nalog in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Poškodovan 13-letni voznik električnega skiroja

Včeraj so bili policisti obveščeni, da v bolnišnici oskrbujejo otroka, ki naj bi se poškodoval ob padcu s skirojem. Policisti PPP Novo mesto so ugotovili, da se je 13-letnik peljal z električnim skirojem po Ulici talcev, kjer je izgubil oblast nad vozilom, padel in se poškodoval po glavi. Med vožnjo ni uporabljal varnostne čelade. Okoliščine nesreče policisti še preiskujejo.

Trije pijani in brez vozniške

Policisti PPP Novo mesto so med kontrolo prometa v Štefanu pri Trebnjem ustavili voznika osebnega avtomobila Seat toledo. Med postopkom so ugotovili, da 30-letni voznik iz Bolgarije nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,92 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Policisti PP Krško so v soboto dopoldne v Krškem zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus 51-letnemu vozniku. Kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,36 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Sevniški policisti včeraj popoldne na Prvomajski ulici zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Renault clio. 54-letnik prav tako nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je pa imel v litru izdihanega zraka 1,25 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Vlomi in tatvine

V okolici Črnomlja je nekdo iz rezervoarja delovnega stroja iztočil okoli 200 litrov goriva. Vlomil je tudi v kovinski zabojnik in odnesel več kosov orodja.

Na Kandijski cesti v Novem mestu je med 20. 6. in 1. 7. nekdo vlomil v klet stanovanjskega bloka in ukradel baterijski vrtalnik. Lastnika je oškodoval za 200 evrov.

V noči na sonoto so neznanci na območju Potočne vasi z vrtov pokradli poljščine. Okoliščine policisti PP Novo mesto še preiskujejo.

Na parkirnem prostoru v Brežicah je v soboto zvečer nekdo vlomil v rezervoar tovornega vozila in iztočil okoli 200 litrov goriva.

V kraju Zasap na območju PP Brežice je v noči na nedeljo neznanec vlomil v rezervoarje treh tovornih vozil in iztočil okoli 600 litrov goriva.

S parkirnega prostora v Dobovi je včeraj nekdo ukradel osebni avtomobil Renault clio, črne barve, registrskih oznak LJ 65-JIH. Avtomobil je bil odklenjen, v njem pa kontaktni ključi vozila.

V Kraški vasi na območju PP Brežice je v noči na nedeljo nekdo s pašnika odpeljal štiri ovce.

Na parkirnem prostoru na Foersterjevi ulici v Novem mestu je v noči na nedeljo nekdo vlomil v tovorno vozilo in izmaknil prenosni računalnik.

Dva razgrajača pridržali

Policisti PP Krško so v petek okoli 21. ure posredovali zaradi kršitve javnega reda in miru na prireditvi v Kostanjevici na Krki. 50-letni kršitelj, ki je nadlegoval udeležence prireditve in enega udaril, se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval ukazov. Zoper njega so uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog.

V noči na nedeljo so novomeški policisti posredovali zaradi kršitve javnega reda in miru v zasebnem prostoru v okolici Novega mesta. Ugotovili so, da je pijan kršitelj razbijal inventar, žalil partnerko in bil do nje fizično nasilne. Tudi po prihodu policistov se ni pomiril, zato so mu odvzeli prostost in ga pridržali. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog.

Intervencija v Dobruški vasi

Sinoči okoli 23. ure so policisti posredovali zaradi motečega predvajanja glasne glasbe v naselju v Dobruški vasi. Vzpostavili so javni red in mir, med interveniranjem pa je več oseb vanje in v službena vozila metalo kamenje. Policistko je kamen zadel v roko, utrpela je lažje poškodbe. Okoliščine kaznivega dejanja kriminalisti še preiskujejo.

Prijeli tihotapca in tujce

V soboto popoldne so policisti v Prilipah na območju PP Brežice ustavili kombi slovenskih registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da 23-letni državljan Srbije v vozilu prevaža tujce, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo (16 državljanov Bangladeša, državljana Indije in državljana Pakistana). V bližini so v osebnem avtomobilu prijeli še 30-letnega državljana Slovenije, ki je tujcem nudil pomoč pri nezakonitem prehodu. Obema so odvzeli prostost in ju pridržali. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države ju bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Na mejni prehod Obrežje jev petek na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila španskih registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in pri pregledu v tovornem delu odkrili dva državljana Afganistana, ki sta se skrita med tovorom poskušala izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujca so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Trnje, Ponikve in Globoko) izsledili in prijeli deset državljanov Iraka, šest državljanov Sirije, štiri državljane Bangladeša in dva državljana Afganistana, na območju PP Črnomelj (Preloka) sedem državljanov Pakistana in na območju Svržakov (PP Metlika) enajst državljanov Bangladeša.

M. K.