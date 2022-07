Davi udarila strela

5.7.2022 | 07:00

Simbolna slika (foto: M. K.)

Ob 4.18 je pri naselju Srednik v občini Sevnica zaradi udara strele zagorel drog elektro napeljave. Požar so pogasili gasilci PGD Šentjanž.

Zagorelo na knjižnici

Sinoči ob 19.36 je v Rozmanovi ulici v Novem mestu zagorela zunanja enota klimatske naprave v knjižnici Mirana Jarca. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so pogasili požar in pregledali okolico.

Osje in sršenje gnezdo

Ob 19.37 so na Kržičnikovi ulici v Brežicah gasilci PGD Obrežje s tehničnim posegom odstranili osje gnezdo.

Ob 20.53 so v Slovenski vasi, občina Brežice, gasilci PGD Obrežje iz počitniškega objekta s tehničnim posegom odstranili sršenje gnezdo.

Dim v podjetju

Ob 2.22 se je v industrijskem obratu v Veliki vasi, občina Krško, zaradi okvare delovnega stroja pričelo kaditi. Zaradi dima se je sprožil požarni alarm. Gasilci PGE Krško so prezračili prostore in pregledali okolico s termovizijsko kamero.

Lažna prijava

Ob 1.21 naj bi v Dobruški vasi, v romskem naselju v občini Škocjan, gorel hlev. Gasilci PGD Grmovlje so odšli na kraj in ugotovili, da je šlo za lažno prijavo. Intervencije ni bilo. Aktivirani so bili tudi gasilci PGD Škocjan.

Iztekalo gorivo

Včeraj ob 7.47 je na avtocesti pred izvozom Mirna Peč v smeri Ljubljane, občina Mirna Peč, iz tovornega vozila, poškodovanega v požaru, iz rezervoarja iztekalo gorivo. Gasilci GRC Novo mesto so zatesnili rezervoar, cestišče posuli z vpojnimi sredstvi in v jaške postavili pivnike.

Motena bo dobava vode

Komunala Brežice obvešča uporabnike pitne vode iz območja KS Dobova, da bo med 7.30 in 15.00 uro motena dobava pitne vode zaradi vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TRIBUČE1 na izvodu GORENJE TRIBUČE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

-od 7:30 do 8:15 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MRAŠEVO;

-od 8:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ADAMIČEVA, izvod 1. PADERŠIČEVA;

-od 8:30 do 9:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POTOK;

-od 9:45 do 10:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PREČNA 2;

-od 11:30 do 12:15 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PREČNA 3;

-od 12:45 do 13:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PREČNA 1.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:.

- od 7:30 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRIČ PRI OTOČCU;

-od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. TOPLICE 1985;

-od 10:30 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRUGA.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo med 8:00 in 12:00 prekinjena dobava električne energije na območju TP Žalostna gora kamnolom, nizkonapetostno omrežje – Preloge novo naselje.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Krško z okolico (nadzorništvo Krško okolica) na območju TP Cesta, Čretež, Senožete, Straža gora in Gora predvidoma med 8:00 in 11:00 uro; na področju Sevnica z okolico (nadzorništvo Sevnica) pa na območju TP Žabjek, Metni vrh, Drožanje in Konjska glava predvidoma med 8:00 in 14:00 uro.

M. K.