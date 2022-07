Sofinanciranje ukrepov ohranjanja in razvoja kmetijstva za 2022

5.7.2022 | 08:15

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Krško - Mestna občina Krško je objavila javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja na njenem območju, in sicer za dejavnosti prenosa znanja in informiranja v višini pet tisoč evrov ter za nakup sredstev, dodatkov za zorenje gnojevke (ki dokazano zmanjšujejo neprijeten vonj pri polivanju gnojevke) v višini 30.000 evrov.

Rok za oddajo vlog je 20. julij za pomoč dejavnostim prenosa znanja in informiranja, za nakup dodatkov za zorenje gnojevke pa 3. oktober 2022.

Pogoji, merila, namen, obrazci in priloge so podrobno navedeni v javnem razpisu, objavljenem na tej povezavi.

M. K.