Pogonska goriva zunaj avtocest nekoliko cenejša

5.7.2022 | 09:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Cene pogonskih goriv zunaj avtocest so se opolnoči nekoliko znižale - cena dizelskega goriva za štiri cente na 1,808 evra za liter, za liter 95-oktanskega bencina pa je treba po novem odšteti 1,723 evra oz. 3,2 centa manj kot v ponedeljek. Te cene bodo veljale do 18. julija. Na avtocestnem križu trgovci cene oblikujejo prosto.

Skladno z vladno uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov so izven območja avtocest in hitrih cest omejene tudi marže trgovcev, in sicer na 0,0591 evra na liter dizla ter na 0,0607 evra za liter 98-oktanskega bencina.

Ceni dizla in 95-oktanskega bencina se izračunavata na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar - evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Za naftne derivate se štejeta 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin in dizelsko gorivo, za dizelsko gorivo pa se šteje osnovno dizelsko gorivo brez dodatkov.

Cene pogonskih goriv na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah se še naprej oblikujejo prosto na trgu oz. jih trgovci določajo sami. A od 24. junija sta v veljavi uredbi, s katerima se država tudi za dizel, ki ga trgovci prodajajo ob avtocestah, začasno odpoveduje prispevkoma za energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije. Trgovci so skladno z vladnimi pričakovanji prilagodili tudi marže.

STA; M. K.