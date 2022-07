Praznijo gradbišča in rezervoarje; v kombiju 31 tujcev

5.7.2022 | 12:30

Simbolna slika (Foto: arhiv; PU NM)

Policisti Policijske uprave Novo mesto so v minulih 24. urah intervenirali v 67. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 214 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in pet nesreč z gmotno škodo. V Trebnjem in Dolenjskih Toplicah so zasegli vozila kršiteljema cestno prometnih predpisov, ki nista imela veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 14. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi požara in nezakonitih prehodov državne meje.

Padec 16-letnega motorista in sopotnika

Policisti PP Metlika so bili sinoči nekaj pred 19. uro obveščeni o prometni nesreči na cesti pri Hrastu pri Jugorju. 16-letni motorist je zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad motorjem, zapeljal s ceste in padel. Lažje poškodovanega povzročitelja in sopotnika na motorju so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Zoper 16-letnega motorista bodo policisti napisali obdolžilni predlog.

Praznijo gradbišča in rezervoarje

Med 1. 7. in 4. 7. so v Krškem neznanci vlomili v prostore podjetja in odpeljali okoli 1000 kg odpadnih bakrenih vodnikov.

V Češči vasi so med 3. 7. in 4. 7. storilci vlomili v ograjeno delovišče in ukradli električne vodnike, okoli 250 litrov goriva, dve samokolnici in gradbeni material. Vlomili so tudi v avtomat s pijačo in odtujili denar. Z vlomi in tatvino so povzročili za več kot 12.000 evrov škode.

Med 1. 7. in 4. 7. je v Podgori na območju Straže nekdo vlomil v rezervoarje več delovnih strojev in iztočil okoli 200 litrov goriva.

Med 24. 6. in 3. 7. je na Mirni nekdo poskušal skozi vrata terase in okno vlomiti v stanovanjsko hišo. V objekt ni uspel vstopiti, z vlomom pa je povzročil za okoli 5000 evrov škode.

V Globokem na območju PP Brežice je v noči na ponedeljek nekdo z njive ukradel kovinsko ogrodje rastlinjaka. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 2000 evrov.

V minuli noči je v Mokronogu nekdo skozi vrata vlomil v prodajalno. Okoliščine vloma policisti še preiskujejo.

Na parkirnem prostoru v Črnomlju je prav tako minulo noč neznanec vlomil v osebni avtomobil in iz prtljažnika izmaknil tri motorne žage.

V kombiju 31 tujcev

V minuli noči so policisti v Dvorcah na območju PP Brežice ustavili kombi slovenskih registrskih oznak.Državljan Srbije je prevažal 31 tujcev, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. Osumljencu kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države so odvzeli prostost in ga pridržali. Okoliščine še preiskujejo, postopki s tujci pa še niso zaključeni.

Migranti

Policisti so na območju PP Krško (Oštrc) izsledili in prijeli štiri državljane Gane, dva državljana Gvineje in dva državljana Slonokoščene obale in na območju PP Brežice (Rigonce) državljana Kosova in pet državljanov Iraka.

M. K.