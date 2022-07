''Srebrna vas'' za preživljanje jeseni življenja - tudi na Senovem?

5.7.2022 | 11:20

Vizualizacija pametne srebrne vasi (MO Krško)

Krško/Senovo - Na sedežu Mestne občine Krško, v prostorih krajevne skupnosti Senovo in na občinski spletni strani je od ponedeljka javno razgrnjen dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Senovo za umestitev t. i. pametne srebrne vasi. Razgrnjen bo do 5. avgusta, v sejni sobi krajevne skupnosti Senovo pa bodo drevi pripravili javno obravnavo.

Med javno razgrnitvijo lahko javnost poda pripombe in predloge na dopolnjeni osnutek, in sicer ustno na javni obravnavi ali pisno na mestih javne razgrnitve. Pripombe je možno posredovati tudi na občinski spletni naslov, so sporočili s krške občine.

Po njenih podatkih gre za urejanje t. i. pametne vas na območju Senovega oz. v krajevnem središču med bencinsko postajo na severu in poslovnimi zgradbami ter skladišči na jugu. Omenjeno približno 1,7 hektarja veliko zemljišče na območju nekdanje elektrarne na vzhodu meji na Titovo cesto in na zahodu na urejene zelenice.

Pametne srebrne vasi so sicer skupnosti na podeželju, ki uporabljajo inovativne rešitve za izboljšanje bivanja starejših in gospodarjenja, pri čemer nadgrajujejo lokalne prednosti in priložnosti. Gre za ustvarjanje dolgožive družbe, pri čemer so ključni prilagojeno fizično okolje, digitalne tehnologije in osnovna, socialna ter zdravstvena oskrba starejših.

V pametni srebrni vasi morajo biti objekti prilagojeni starostnikom, zelene površine, ulice in pločniki pa morajo biti varni in dostopni. Načrt predvideva tudi zasnovo omenjenega krajevnega središča, sestavljeno iz "polovično-javnih vsebin" tako za prebivalce pametne vasi kot kraja in širše, so še pojasnili na krški občini.

M. K.