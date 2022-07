Sedem občin s skupnim nastopom za evropska sredstva za učinkovitejšo rabo energije

5.7.2022 | 13:30

Simbolna slika (Foto: STA)

Pet občin, združenih v skupno občinsko upravo 5G, ki sta se jima pridružili še občini Kamnik in Log-Dragomer, je danes podpisalo namero o sodelovanju v projektu EUCF. V tem okviru nameravajo pridobiti evropska sredstva za naložbe v obnovljive vire energije in njeno učinkovitejšo porabo.

Vodilni partner v skupnem nastopu sedmih občin je občina Grosuplje, pri njem pa poleg že omenjenih občin Kamnik in Log - Dragomer sodelujejo še občine Ivančna Gorica, Škofljica, Ig in Dobrepolje, ki so so skupaj z občino Grosuplje združene v skupno občinsko upravo.

Po besedah vodje skupne občinske uprave Jasmine Selan namerava omenjenih sedem občin v prihodnjem letu najprej izdelati investicijski koncept, ki bo nato služil kot osnova za prijavo na razpise, s katerimi nameravajo pridobiti sredstva za naložbe v obnovljive vire energije in njeno učinkovitejšo uporabo. Kandidirati nameravajo za sredstva za naložbe v skupni vrednosti okoli 17 milijonov evrov, k sodelovanju pa povabiti tudi druge občine.

Po besedah Selanove gre predvsem za naložbe v energetsko sanacijo objektov, postavitev sončnih elektrarn, zamenjavo virov ogrevanja in sanacijo javne razsvetljave. Za občino Grosuplje po besedah župana Petra Verliča slednje konkretno pomeni, da želijo pridobili evropska sredstva za umestitev sončne elektrarne na streho garažne hiše P+R v Grosupljem, za spremembo energenta na Osnovni šoli Šmarje - Sap iz nafte na zemeljski plin ter za energetsko sanacijo kulturnih domov v Račni, Žalni in Mali vasi. Ob tem je vesel, da sta se petim občinam iz skupne občinske uprave pridružili tudi občini Kamnik in Log - Dragomer. "Skupaj smo namreč močnejši in uspešnejši," je dejal za STA.

Tudi Selanova izpostavlja pomen združevanja občin, saj je EU pri črpanju evropskih sredstev začela spodbujati večje projekte. Ti imajo tudi večje možnosti za uspeh na razpisu.

STA; M. K.

Zvočni zapisi Grosupeljski župan Peter Verlič o skupnem sodelovanju in projektu Grosupeljski župan Peter Verlič o skupnem sodelovanju in projektu