Očesni oddelek novomeške bolnišnice praznuje 50-letnico

5.7.2022 | 14:20

Marta Blažič, mag. zdr. nege, odgovorna medicinska sestra, in dr. Ivana Gardašević Topčić, dr. med., spec. oftalmologije, v.d. vodje Oddelka za okulistiko (Fotografiji: N. V.)

Novo mesto - V Splošni bolnišnici Novo mesto so danes obeležili 50-letnico delovanja tamkajšnjega oddelka za okulistiko. Ta je lani opravil skoraj 6000 ambulantnih pregledov v splošni, 700 v otroški in 1800 v urgentni ambulanti. Med temi tudi več kot 1200 postopkov invazivne diagnostike in terapije, so navedli na omenjeni priložnostni prireditvi.

V oko so vbrizgali zdravilo 5500 bolnikom in opravili skoraj 1000 operativnih posegov na očeh ter okuloplastičnih operacij, je dejala vodja oddelka za okulistiko Splošne bolnišnice Novo mesto Ivana Gardašević Topčić.

Oddelek za okulistiko je tudi učna ustanova. Tam zaposleni se stalno izobražujejo, udeležujejo se različnih kongresov, delavnic, seminarjev in drugih strokovnih izobraževanj v domovini in tujini. So nosilci različnih kliničnih raziskav in avtorji znanstvenih ter strokovnih prispevkov, objavljenih v Sloveniji in v tujini, je dodala.

Na oddelku za okulistiko imajo skupaj 35 zaposlenih: 10 specialistov oftalmologov, štiri specializante, enega sobnega zdravnika, dva magistra zdravstvene nege, 10 diplomiranih medicinskih sester, eno srednjo medicinsko sestro s posebnimi znanji, sedem srednjih medicinskih sester oz. zdravstvenih tehnikov in bolničarja-negovalca-spremljevalca. Kadrovskih težav, razen pri negovalnem osebju, nimajo, je še povedala Gardašević Topčićeva.

Kot so zapisali na očesnem oddelku, njegova zgodovina sega v leto 1954, ko je strokovni kolegij zavoda predlagal, da okulist, ki je prihajal v novomeški zdravstveni dom iz Ljubljane, pregleda tudi bolnike na zdravljenju v novomeški bolnišnici. Leta 1970 pa sta pod vodstvom specialistke oftalmologinje Vesne Morela, ki je specializacijo opravila na univerzitetni kliniki v nemškem Münchnu, začela delovati stalna okulistična konziliarna služba in okulistična ambulanta.

Uradno so novomeški očesni oddelek ustanovili 1. julija 1972, ko so oddelku z operacijsko sobo in s 30 posteljami dodelili nove prostore v takrat novozgrajeni bolnišnični stavbi. Sicer pa je Morelova v Novo mesto prinesla znanje mikrokirurgije in poskrbela za njegov prenos na druge oddelčne zdravnike, kar je povzročilo hiter razvoj novomeške oftalmologije. Skrajšali so tudi ležalne dobe in zmanjšali število oddelčnih postelj. V zadnjem obdobju delujejo pretežno ambulantno.

Ambulantno dejavnost imajo sicer dobro razvito, predvsem otroško z ortoptiko in pleoptiko ter ambulanto za bolezni mrežnice, vključno z invazivno diagnostiko in terapijo. Izvajajo tudi različne programe, na primer program presejanja diabetične retinopatije in zdravljenja makularnega edema.

Med regionalnimi bolnišnicami so bili v Novem mestu prvi, ki so začeli zdravljenje makularnega edema s pomočjo očesnih injekcij. Zdaj je ta dejavnost ena najbolj obsežnih. Med operacijami so najpogostejše operacije sive mrene, med preostalimi pa še okuloplasične operacije, operacije strabizma in očesnih poškodb, so še navedli.

M. K.