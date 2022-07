Ženska skočila v vodnjak, ven potegnili mrtvo; preklicana velika požarna ogroženost

5.7.2022 | 18:30

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Danes ob 13.08 so v Velikih Brusnicah, občina Novo mesto, krajani opazili žensko, ki je skočila v vodnjak. Brez znakov življenja so jo ven potegnili očividci. Oživljali so jo reševalci Nujne medicinske pomoči Novo mesto, vendar oživljanje ni bilo uspešno. Pomoč reševalcem so nudili gasilci GRC Novo mesto in PGD Brusnice.

Trčila avto in motorist

Ob 15.04 sta na glavni cesti pri Logu, občina Sevnica, trčila osebno vozilo in motorno kolo. Reševalci NMP Sevnica so poškodovanega motorista na kraju oskrbeli, posadka helikopterja SV z dežurno ekipo HNMP Maribor pa ga je prepeljala v UKC Ljubljana.

Po nočni nevihti

Ob 9.18 so v ulici Janka Brodariča v Metliki gasilci PGD Metlika na stanovanjski hiši odstranili ostanke poškodovanega dimnika in del strehe zasilno prekrili s PVC folijo. Hišo je v nočnem neurju poškodovala strela.

Voda zalila pritličje in klet

Ob 12.15 je na Vinogradniški cesti v Metliki zaradi počene vodovodne cevi voda zalila pritlične in kletne prostore stanovanjske hiše. Gasilci PGD Metlika so iz prostorov izčrpali in posesali okoli 20 kubičnih metrov vode.

Tudi pri nas prenehanje velike požarne ogroženosti okolja

V nekaterih delih države je danes preklicana velika požarna ogroženost naravnega okolja, ki je bila razglašena 1. julija. Gre za občine na območju izpostav uprave za zaščito in reševanje Kranj, Ljubljana, Celje, Slovenj Gradec, Trbovlje, Maribor, Murska Sobota, Ptuj, Brežice in Novo mesto.

V občinah Ankaran, Izola, Koper in Piran, Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Tolmin, Vipava, Bloke, Cerknica, Divača, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Komen, Loška dolina, Pivka, Postojna in Sežana velika požarna ogroženost naravnega okolja, razglašena 1. julija, še naprej ostaja v veljavi.

M. K.