Prvi direktor raziskovalnega zavoda Rudolfovo: Povh napoveduje sto raziskovalcev

6.7.2022 | 14:15

»Ne bomo prosjačili za donatorstva in pokroviteljstva, pač pa bomo ponujali svoje storitve.« Janez Povh, direktor JRZ Rudolfovo

Novo mesto - Po vršilcu dolžnosti Borutu Rončeviću bo 1. septembra vodenje javnega raziskovalnega zavoda Rudolfovo prevzel Janez Povh – Letos 25, do konca prihodnjega leta 40, potem pa sto zaposlenih raziskovalcev – Štiri osnovna področja raziskav

Javni raziskovalni zavod Rudolfovo je pred dnevi dobil prvega direktorja. Komisija je med dvema kandidatoma, med katerima pa ni bilo sedanjega vršilca dolžnosti direktorja Boruta Rončevića, izbrala matematika Janeza Povha, doktorja znanosti, raziskovalca in izrednega profesorja na ljubljanski strojni fakulteti ter nekdanjega dekana Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (2008 do 2014) ter med drugim tudi nekdanjega predsednika Projektnega sveta za ustanovitev Univerze v Novem mestu. Janez Povh bo mesto direktorja uradno zasedel 1. septembra.

Javni raziskovalni zavod Rudolfovo je vlada Janeza Janše ustanovila konec marca letos, slab mesec pred državnozborskimi volitvami, in mu tedaj za prvi dve leti delovanja namenila 2,6 milijona evrov državnega denarja, za vršilca dolžnosti direktorja pa določila Boruta Rončevića, tesno povezanega tako s tedanjim premierjem Janezom Janšo kot tudi s stranko SDS. To je dvignilo na noge akademsko javnost in tudi tedanjo opozicijo, torej politično opcijo, ki je po aprilskih volitvah prišla na oblast, kar pa ni ustavilo postopkov za vzpostavitev novega javnega oziroma državnega raziskovalnega središča na Dolenjskem.

6. maja je bila prva konstitutivna seja upravnega odbora zavoda Rudolfovo v Novem mestu. Za predsednika upravnega odbora je bil imenovan Franci Bratkovič, direktor Razvojnega centra Novo mesto. Upravni odbor je sprejel statut zavoda ter pravilnik o pogojih in postopku za izvolitev v raziskovalne nazive in se seznanil tudi z začetkom postopka za objavo razpisa in imenovanje direktorja Rudolfovega. Rok za prijave kandidatov za direktorja se je iztekel 6. junija, izmed dveh kandidatov pa je bil, kot rečeno, izbran Janez Povh.

Štiri področja

Zavod Rudolfovo bo deloval na štirih raziskovalnih področjih. Prvo je industrija 4.0. To je področje avtomatizacije, robotizacije, strojnega učenja, sodobnih obdelovalnih tehnologij in vsega, brez česar sodobna industrija ne more biti več uspešna. Drugo je področje digitalizacije in informatizacije, podatkovnih tehnologij, superračunalnikov, umetne inteligence in velepodatkov. Tretje je področje krožnega gospodarstva, četrto pa intelektualna lastnina in prenos tehnologij, to sta sklopa, ki podpirata vse preostalo.

»Naš cilj je do konca leta priti v državni okvir financiranja znanosti in narediti prvo kadrovsko popolnitev, kar pomeni petindvajset zaposlenih. Na vsakem od štirih raziskovalnih področij bi imeli zaposlenega po enega izkušenega raziskovalca in enega raziskovalca z idejami in vizijami, poleg teh pa še nekaj mlajših doktorjev znanosti ter doktorskih in podoktorskih študentov. Tako bi na vsakem področju ustvarili piramido raziskovalcev, ki bi začeli delati avtonomno. Za začetek bo vse delo potekalo v prostorih Razvojnega centra Novo mesto,« o kratkoročnih kadrovskih načrtih zavoda Rudolfovo pove novi direktor.

Vstop na trg

Večji del odobrenega denarja za prvi dve leti bo namenjen ureditvi novih lastnih prostorov in nakupu raziskovalne opreme, pa tudi razširitvi raziskovalne posadke, ki naj bi konec prihodnjega leta štela že štirideset raziskovalcev. »To pa bi bil že sistem, ki bi se lahko sam generiral, plemenitil in ustvarjal novo vrednost. Vladni vir naj bi nam tako zagotovil prostore, osnovno opremo in zaposlitev štiridesetih raziskovalcev, do številke sto pa moramo potem zrasti sami. Ta denar moramo zaslužiti na trgu predvsem z raziskovalnimi storitvami za lokalno industrijo. Ne bomo prosjačili za donatorstva in pokroviteljstva, pač pa bomo ponujali svoje storitve. Da pridemo do prvih referenc, bomo morali kaj narediti tudi pro bono. Prodajanje raziskovalnih storitev na trgu je zelo zahtevna stvar, saj moraš biti za to dovolj usposobljen, dober in konkurenčen. Naslednja stopnja so državni in mednarodni raziskovalni projekti,« napoveduje Janez Povh.

Pri predvidenih štirih raziskovalnih stebrih ne gre za področja, na katerih se do zdaj ne bi nič dogajalo, vendar je po mnenju Janeza Povha povsod še dovolj prostora tudi za nove igralce na trgu. »Slovenska industrija na vseh področjih potrebuje veliko znanja. Na področju industrije 4.0, digitalizacije industrije in javne uprave čaka raziskovalce še ogromno dela. V krožnem gospodarstvu imamo nekaj primerov dobre prakse, a potreb je še veliko več. To velja za vsa področja,« zatrjuje Janez Povh, ki je bil v odgovoru na vprašanje, ali bo zavod Rudolfovo sodeloval z drugimi državnimi oziroma javnimi raziskovalnimi zavodi in s katerimi, kratek: »Z vsemi.«

Tudi po prihodu nove vladne ekipe zavod Rudolfovo nemoteno nadaljuje sodelovanje tako z ministrstvom kot tudi z novim ministrom: »Z novim ministrom komuniciramo. Povabljen je na obisk regije in ob tem obisku bo seznanjen tudi z našim projektom. Novo vlado želimo prepričati z argumenti, ki niso novi, obstajali so tudi že pred petimi leti. So proaktivni. Verjamem, da imamo dobre argumente in da nas bodo slišali,« je optimističen Povh.

I. Vidmar