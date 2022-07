Podpisali pogodbo za ureditev dializnega centra

6.7.2022 | 08:25

Vizualizacija Zdravstvenega centra Kočevje (Mašera Mahnič arhitekti )

Podpis pogodbe: Gašper Ploj in dr. Vladimir Prebilič (Foto: Občina Kočevje)

Kočevje - Kočevski župan Vladimir Prebilič in direktor podjetja GiB gradnje Gašper Ploj sta včeraj podpisala pogodbo za obnovo stavbe na Roški cesti 20 v Kočevju, v kateri namerava občina skupaj z UKC Ljubljana zagotoviti tudi dializni center. Obnova bo stekla še ta mesec, prvi uporabniki pa bi lahko z dializo začeli do konca leta, je povedal župan.

Pogodba predvideva obnovo stavbe nekdanjih blagovnih rezerv v neposredni bližini Zdravstvenega doma Kočevje, ki jo je občina odkupila leta 2019, da bi v njej uredila Zdravstveni center Kočevje.

V okviru prenove nameravajo poleg dializnega centra urediti še ambulante zobozdravstvene dejavnosti, v katere bodo prenesli ambulante iz Zdravstvenega doma Kočevje in jih tako centralizirali, prostore Centra za duševno zdravje odraslih ter prostore za izobraževalne dejavnosti s področja zdravstva in prve pomoči.

Pogodba po besedah župana prioritetno predvideva ureditev prostorov za dializni center, da bi lahko ta zaživel čim prej. S tem bo namreč olajšano življenje 28 dializnim bolnikom, ki se zdaj dnevno na vozijo na dializo v Ljubljano.

"Storili bomo vse, da prostore za dializni center zagotovimo najpozneje do novembra, kar bi pomenilo, da bi lahko ta začel delovati še letos. Vse ostalo pa mora biti po pogodbi prenovljeno do avgusta prihodnje leto," je povedal župan. Potrebno opremo in kader za dializni center mora po lani podpisani predpogodbi z občino zagotoviti Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana. Ta bo imel prostore v brezplačnem najemu od občine, dializo pa mora zagotavljati najmanj 10 let.

Vrednost naložbe je 3,6 milijona evrov, od katerih bosta dva milijona prispevala ministrstvo za zdravje in ministrstvo za infrastrukturo.

M. K.

Zvočni zapisi Kočevski župan Vladimir Prebilič o časovnici obnove stavbe in izgradnji dializnega centra Kočevski župan Vladimir Prebilič o časovnici obnove stavbe in izgradnji dializnega centra