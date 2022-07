Država v dodaten nakup v Hederi

Ljubljana/Novo mesto - Na včerajšnji seji odbora za državno ureditev in javne zadeve je vlada uvrstila nakup poslovnih prostorov za potrebe pravosodnih organov v Novem mestu v skupni vrednosti 855.545 evrov v veljavni Načrt razvojnih programov Republike Slovenije 2022-2025.

Država je že doslej bila lastnik, Ministrstvo za pravosodje pa upravljalec osmih delov stavbe na Ljubljanski cesti 26 v Novem mestu, z nakupom dodatnih prostorov, ki se nahajajo v isti etaži, pa bi bilo z manjšim gradbenim posegom vse možno povezati v celoto.

Osnovni namen investicije je, kot sporočajo z vlade, zagotavljanje ustreznih poslovnih prostorov za opravljanje dejavnosti pravosodnih organov v novomeškem okrožju. Z nakupom bi država pridobila v trajno last in posest poslovne prostore s površino 658,5 m², arhivske prostore v kletni etaži s površino 179,1 m² in dobrih 160 m² parkirnih mest.

Ministrstvo za pravosodje tako poskuša pravosodne organe v novomeškem okrožju, ki sicer delujejo v več stavbah, tudi najetih, umeščati tako, da so njihovi poslovni prostori skoncentrirani na čim manj lokacijah za lažje in bolj gospodarno poslovanje, še pojasnjujejo v Ljubljani.

