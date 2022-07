FOTO: Prehitevala kombajn, trčila v motorista

6.7.2022 | 11:30

Nesreča pri Logu (Foto: PGD Sevnica)

Po motorista je prišel helikopter.

Včeraj nekaj minut po 15. uri se je zgodila huda prometna nesreča na cesti pri Logu (PP Sevnica). Kot danes pojasnjujejo na Policijski upravi Novo mesto, je po prvih ugotovitvah policistov voznica osebnega avtomobila peljala iz smeri Sevnice proti Krškem. Pri naselju Log je ob prehitevanju kombajna zapeljala na nasprotno smerno vozišče, v trenutku ko je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 21-letni motorist. Motorist se je poskušal umakniti desno, vendar je kljub temu prišlo do trčenja. Motor je odbilo, voznik pa je padel in obležal na travniku. Hudo poškodovanemu motoristu so prvo pomoč do prihoda reševalcev nudili očividci, potem pa je bil s helikopterjem prepeljan v UKC Ljubljana. Policisti PPP Novo mesto okoliščine nesreče še preiskujejo.

Kolesar na Seidlovi padel in se poškodoval

Policisti PP Novo mesto so bili nekaj po 13. uri obveščeni, da v bolnišnici oskrbujejo moškega, ki naj bi se poškodoval pri padcu s kolesom. Ugotovili so, da se je nesreča zgodila okoli 6. ure na Seidlovi cesti, kjer je 61-letni kolesar zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad kolesom, padel in se lažje poškodoval.

Pijan in brez vozniške

Policisti PP Novo mesto so med kontrolo prometa na Podbevškovi ulici nekaj po 22. uri ustavili voznika osebnega avtomobila. 34-letnik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,71 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Trčil v drog in odklonil preizkus

Danes zjutraj ob 6. uri so bili metliški policisti obveščeni o prometni nesreči v naselju Boldraž. 30-letni voznik kombija je trčil v drog javne razsvetljave. Državljan Hrvaške, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je odklonil opravljanje preizkusa alkoholiziranosti. Odvzeli so mu prostost, ga pridržali in o kršitvah seznanili pristojno sodišče.

Našli ukraden avtomobil

Policisti PP Brežice so med preiskavo kaznivega dejanja našli osebni avtomobil Renault clio, ki je bil 3. 7. ukraden v Dobovi. Avtomobil so vrnili oškodovanki in nadaljujejo preiskavo. O ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo.

Kradli ovce, bakrene žlebove, akumulator ...

Med 29. 6. in 5. 7. so v Krškem neznanci vlomili v skladiščne prostore. Ukradli so električno napeljavo in povzročili večjo premoženjsko škodo.

V Jelšah na območju PP Krško je v noči na torek nekdo s pašnika ukradel tri ovce.

S strehe objekta v Leskovcu pri Krškem je neznanec potrgal bakrene žlebove. Lastnika je oškodoval za 250 evrov.

Na delovišču v Dobravi pri Kostanjevici je v minuli noči nekdo iz premičnega semaforja ukradel akumulator.

Migranti

Policisti so na območju PP Krško (Črneča vas) izsledili in prijeli tri državljane Gambije in dva državljana Gane in na območju Loč (PP Brežice) štiri državljane Kube.

M. K.