Meja odhaja, evro prihaja

6.7.2022 | 12:30

Predstavniki slovenskih in hrvaških lokalnih skupnosti so tako prestopili za zdaj še ožičeno državno mejo na Obrežju pri Kalinu.

Na hrvaški strani so postavili mize na prostoru pri nekdanji tovarni Šavrić.

Za začetek srečanja na slovenski strani pred gostilno Kalin. (Vse fotografije, tudi spodaj v fotogaleriji: M. L.)

Obrežje, Bregana - Meje tu ni bilo, meja je, a upamo, da je kmalu spet ne bo, so sporočali slovenski in hrvaški govorniki na prvojulijskem Srečanju pri Kalinu na Obrežju in Bregani. S Srečanjem pri Kalinu prebivalci z obeh strani slovensko-hrvaške meje obudijo spomin na vstop Hrvaške v Evropsko unijo. Na tokratni slovesnosti so udeležence nagovorili brežiška podžupana Jure Pezdirc in Bogdan Palovšnik na slovenski strani ter samoborska županja dr. Petra Škrobot in njen namestnik Petar Burić. Govorniki so pozdravili napovedano ukinitev tukajšnje schengenske meje in uvedbo evra v Hrvaški.

Beseda je nanesla tudi na šport. Slovenska predstavnika sta izpostavili nedavno slovensko zmago v košarki, hrvaška pa uspešen hrvaški nogomet, na koncu pa so skupaj ugotovili, da so slovenski in hrvaški športniki zelo uspešni.

Srečanje, na katerem je napovedovalec Mislav Maroević posebej pozdravil med drugimi predsednico županijske skupščine zagrebške županije Martino Glasnović, so organizirali KUD Licitar in krajevni odbori Bregana, Podvrh, Grdanjci, Mala Jazbina in Lug Samoborski na hrvaški strani ter krajevna skupnost in Turistično društvo Jesenice na Dolenjskem in v njih Rajka Križanac, pokrovitelji so bili mesto Samobor in zagrebška županija ter občina Brežice. Za obložene mize so poskrbeli lokalni ponudniki in Društvo vinogradnikov Dolina-Jesenice. Slovesni oder so namenili na samo govorom, ampak seveda tudi instrumentalni glasbi in petju. Tako so nastopili KUD Licitar, tamburaši Od sumraka do zore, Moški pevski zbor Kapele, Moški pevski zbor KUD Slavček Velika Dolina in ansambel Đuboks ter klapa »Sol« s Paga.

