Jubilej PGD Mirna Peč: v službi ljudi 120 let

6.7.2022 | 18:30

PGD Mirna Peč je visok jubilej slovesno obeležil ob nedavnem praznovanju občinskega praznika. (Foto: PGD Mirna Peč)

Ob jubileju so zaslužnim podelili tudi priznanja.

Mirna Peč - Prostovoljno gasilsko društvo Mirna Peč letos praznuje častitljivo 120-letnico delovanja. Poleg tega, da skrbi za ljudi in njihovo premoženje ob požarih in drugih naravnih nesrečah, pomembno prispeva tudi k družabnemu utripu kraja.

Zametki PGD Mirna Peč, ki je tudi osrednje občinsko gasilsko društvo, segajo v leto 1887, ko je začela delovati požarna bramba. Ta je petnajst let kasneje, leta 1902, prerasla v društvo, katerega ustanovitelji so bili napredni mirnopeški krajani, predvsem kmetje. Že tistega leta so nabavili novo gasilsko brizgalno, leta 1906 pa so začeli graditi gasilski dom. Prvo motorno brizgalno so slovesno prevzeli leta 1930, za prevoz pa poseben vprežni voz.

Tudi osiromašenost po 2. svetovni vojni, ki je terjala davek med člani društva, vrlih gasilcev ni odvrnila od zastavljenega poslanstva. Vseskozi so vlagali v gasilsko tehniko in vozni park, zadnja pridobitev je bila pred tremi leti, ko so kupili novo avtocisterno GVC 16/24 z vso opremo po tipizaciji GZS. Razvoj gasilske opreme bodo spremljali tudi v prihodnje.

Iščejo novo lokacijo za gasilski dom

»Za nabavljena vozila, opremo in zaščitno opremo operativnih gasilcev smo že razširili dom, kolikor so nam dopuščale prostorske možnosti. Nadaljnja širitev zaradi utesnjenosti ni več mogoča. Zato je naslednja prednostna naloga, da poiščemo primeren kraj za nov gasilski dom, ki jo bomo morali rešiti skupaj z občino,« je poudaril dolgoletni predsednik mirnopeških gasilcev Jože Zoran.

Dodal je, da je nujno nenehno izobraževanje članov in vključevanje mladih, kar jim zelo dobro uspeva. »Strokovno delo z mladino je vidno tudi na tekmovanjih, mladi so naši nasledniki. Mladinke so se ravno na dan našega praznovanja, 18. junija, uvrstile na državno tekmovanje. Ne smemo pa pozabiti članske in veteranske ekipe, ki sta tudi med najboljšimi v regiji,« je dejal Zoran.

Od 185 članov je 23 operativcev, glede na nepredvidljive vremenske razmere se v zadnjih letih vse pogosteje udeležujejo intervencij zaradi vdorov vode in požarov v naravi, v zadnjem času pa se pojavljajo tudi intervencije za uporabo avtomatskega defibrilatorja (AED), za to je pri njih usposobljenih pet članov kot prvih posredovalcev.

M. Ž., foto: PGD Mirna Peč

