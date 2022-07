Spomini na Jožeta Križančiča

7.7.2022 | 08:10

Literarno glasbeni večer Pod brajdo: s Križančičevo hčerko Darjo Rokavec (levo) se je pogovarjala Doroteja Lipej.

Literarno glasbeni večer Pod brajdo (Vse foto: L. B.)

Bukovje (na Bizeljskem) - Zavod Moje Bizeljsko.si je pri Babičevih v Bukovju na Bizeljskem organiziral na prvo julijsko nedeljo četrti literarno glasbeni večer Pod brajdo, na katerem so predstavili delo pokojnega rojaka Jožeta Križančiča in Moški pevski zbor Bizeljsko, poroča Lea Babič.

Knjižničarka Doroteja Lipej je v pogovoru s pisateljevo hčerko Darjo obujala spomine na strica Pepiča, kot so ga klicali, ki je v svojih delih opisoval svojo rodno Vitno vas, na katero je bil zelo navezan in se vanjo pogosto vračal.

»S čustvi napolnjena pripoved sogovornic je marsikomu priklicala solze v oči. Med spomini sta nanizali nekaj odlomkov iz njegovih del. Po knjigi Dolina spomina je pred leti glasbeni pedagog na Osnovni šoli Bizeljsko Vilko Urek s sodelavci pripravil muzikal. Nanj sta tokrat s pesmijo spomnila Zdenka in Slavko Mihelin. Slavko je tudi avtor nekaterih pesmi o našem kraju in tukajšnjih zanimivostih. S temi so prireditev popestrili pevci Moškega pevskega zbora Bizeljsko. Po uradnem delu smo druženje in pogovore nadaljevali ob kozarčku in prigrizku in tudi takrat je beseda pogosto nanesla na plemenitost gospoda Jožeta, na njegovo ljubezen do rojstne vasi in sovaščanov,« je zapisala Lea Babič.

M. L., foto: L. B.