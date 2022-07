Pomagali onemoglima - enemu s podstrešja, drugemu na noge

Sinoči malo pred polnočjo se je v naselju Dragatuš, občina Črnomelj, na podstrešju gospodarskega objekta nahajala oslabela starejša oseba. Gasilci PGD Dragatuš so osebi nudili pomoč pri sestopu in jo pospremili v stanovanjski objekt. Na kraju so bili prisotni policisti.

Ob 22.54 so na Cankarjevi ulici v Krškem, gasilci PGE Krško pomagali pri dvigu onemogle osebe.

Gorel avto

minulo noč ob 2.40 je v naselju Lokve pri Črnomlju gorelo osebno vozilo. Gasilci PGD Črnomelj so pogasili požar in pregledali okolico.

Motena oskrba z vodo

Komunala Sevnica obvešča uporabnike pitne vode na vodovodu Sevnica, območje Florjanske ulice in Pečja , da bo danes predvidoma med 8. in 14. uro motena oskrba s pitno vodo zaradi vzdrževalnih del na omrežju.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA LOKA na izvodu RDEČI HRIB.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 11:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRUŠKA VAS 2;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRIBI PRI VEL. SLATNIKU 2001;

- od 10:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOGLO 1997;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRMOVLJE 2.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČEŠNJICE MOKRONOG, nizkonapetostno omrežje-Češnjice spodnje.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Brežice z okolico (nadzorništvo Brežice) na območju TP Dečno selo trgovina in Dečno selo predvidoma med 4:45 in 5:30 uro ter med 9:30 in 10:00 uro; na območju TP Globoko vas, Globoko Dobrava, Piršenbreg, Mali vrh Dobrava, Mali vrh, Globoko šola med 4:45 in 6:10 uro; n območju TP Volčje, Silovec, Mali vrh gmajna, Sveti Janez, Sromlje, Sromlje vas, Okljukova gora, Jurovec, Curnovec, Glogov brod vas in Gruda globoko med 4:45 in 9:40 uro; na področju Krško z okolico (nadzorništvo Krško okolica) na območju TP Peč Rožno med 8:00 in 10:00 uro in na območju TP Rožno vas in Rožno vas Srbotno predvidoma med 10:30 in 13:30 uro.

