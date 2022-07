FOTO: Knobleharjevim občinskim nagrajencem voščil celo predsednik države Borut Pahor

7.7.2022 | 09:00

Borut Pahor je bil slavnostni govornik na osrednji občinski prireditvi Knobleharjevo 2022. Je priljubljen in ljudski predsednik države in tudi v Škocjanu so se želeli mnogi fotografirati z njim. Rad jim je ustregel.

Letošnji prejemniki občinskih priznanj Knobleharjevo 2022 v družbi predsednika države Boruta Pahorja in župana Jožeta Kaplerja.

Pevska skupina Plamen je ubrano zapela kar nekaj pesmi s slovensko, domovinsko noto.

Voditelja Anja Cizel in Tomaž Simetinger ta se dobro odrezala.

Predsednik države Borut Pahor, župan Jože Kapler ter letošnji občinski nagrajenci v prvi vrsti.

Škocjan - V Škocjanu so počaščeni, da jih je ob zaključku letošnjega Knobleharjevega 2022 z obiskom razveselil predsednik države Borut Pahor.

Včeraj popoldne se je udeležil njihove osrednje in zaključne prireditve praznovanja, slavnostne seje občinskega sveta, ko so že tradicionalno podelili občinsko nagrado – prejelo jo je PGD Dobrava, in priznanja najzaslužnejšim občanom: Marku Kirarju, Betki Lesjak in Bojanu Jermanu. Priznanja je občina podelila tudi zaslužnim gasilcem, skupaj z občinskim gasilskim poveljstvom.

Borut Pahor je kot slavnostni govornik najprej povedal, da ga še posebej veseli, kako v lepi in tudi vse bolj urejeni in razviti državi živimo, pa to ne velja le za velika, urbana območja, ampak tudi za podeželje. To je opazil tudi ob prihodu v Škocjan.

»Za tem stojijo delovni ljudje, ljudje, ki so skozi tradicijo razumeli, da je mogoče priti do rezultatov samo preko trdega dela in tako vzgajajo tudi svoje otroke – treba je delati zase, a hkrati biti tudi solidarni z drugimi,« je poudaril.

Pahor: občine zelo pomembne

Za razvoj naše dežele pa so po Pahorjevem mnenju zelo zaslužne tudi občine, ki so pomemben element naše narodne in državljanske skupnosti. Do njihove visokega števila – 212, je bil na začetku, kot mladi poslanec DZ RS, zelo skeptičen, je dejal. »A izkazalo se je drugače. Lokalna samouprava je neprecenljivega pomena. Ljudje čutijo pripadnost občinam, kakršne že so, in to je za občutek skupnosti, ki je tako vitalen za razvoj celotne naše države, tako zelo velikega pomena,« je dejal in povedal, da upa, da bo k slednjemu prispeval tudi nov regionalni razvoj, čeprav je zdaj predvidenih 15 pokrajin. Pomembno je čim bolj prisluhniti ljudem.

Borut Pahor

Pahor je poudaril še, da je milost, da smo pred 31 leti dobili svojo državo. »Imamo jo, ker smo si jo zaslužili, v pravem zgodovinskem trenutku. Bili smo enotni glede tega zgodovinskega cilja in si ustvarili smo si državo, v kateri smo sami svoj gospodar. V veliki državi evropskih narodov pa imamo neko mirno in varno okolje za razvoj,« je dejal in spomnil, da moramo v prihodnost gledati z upanjem in ne strahom, predvsem pa moramo trenirati medsebojno sodelovanje, čeprav smo si različni.

Župan Kapler: le povezani in enoti kos vsem težavam

Jože Kapler

Škocjanski rogisti so poskrbeli za slovesno vzdušje tik pred podelitvijo občinskih priznanj in nagrade.

Škocjanski župan Jože Kapler je povedal, da obisk predsednika države jemljejo kot priznanje dosedanjega uveljavljenja občine znotraj slovenskega prostora ter kot spodbudo in obvezo, da bodo vsi njihovi naslednji koraki smiselni in gospodarni, usmerjeni v prihodnost in razvoj.

Na kratko je zbranim na trgu sredi Škocjana, v senci lip, predstavil zadnje pomembne naložbe, ki so jih izvedli, so pred zaključkom ali jih načrtujejo: od ureditve čudovitega prostora ob Radulji, kjer je nastal prostor srečevanja vseh generacij, do izgradnja eko socialne kmetije na Bučki, zeliščarskega centra JV Slovenije v Zagradu, do obnove cest, kar se v zadnjih letih dogaja tudi z veliko državne pomoči DRSI, pa do zadnjega načrtovanega projekta, gradnje novega večnamenskega doma v občinskem središču, ki bo naložba še za naslednje generacije. Prav v tem mesecu bodo zakopali prvo lopato.

Kapler je predsednika Pahorja, ki končuje svoj drugi in zadnji predsedniški mandat, pohvalil, da je pri uresničevanju svojega poslanstva vedno pozival k strpnosti, enotnosti, povezanosti, »kajti le tako bomo lahko kos vsem težavam in reševanju vprašanj za dobro državljanov in domovine,« je poudaril župan.

Kdo so letošnji nagrajenci?

Občinsko nagrado je prejelo PGD Dobrava ob 90-letnici delovanja.

Bojan Jerman

Marko Kirar

Občinsko nagrado ob Knobleharjevem 2022 je prejelo PGD Dobrava ob častitljivi 90-letnici deloanja, ki so jo nedavno proslavili. Zavzeto uresničujejo svoje poslanstvo in ljudem vedno priskočijo na pomoč v težavah in nesrečah, društvo in njihov gasilski dom pa je tudi središče dogajanja v kraju, in krajani so tudi po njihovi zaslugi bolj povezani in složni.

Občinsko priznanje je prejel Bojan Jerman iz Hrastulj, vodja skupine Škocjanski rogisti, ki letos praznuje 30 let delovanja. Vodenje zahteva odgovornost, ter veliko prostega časa, truda in znanja. Bojan je to nalogo prevzel pred 16 leti in jo vestno opravlja. Skupina deluje v okviru KD dr. Ignacija Knobleharja Škocjan.

Med občinski nagrajenci je tudi Marko Kirar iz Dobruške vasi, eden od nepogrešljivih članov Društva vinogradnikov Škocjan, katerega pobudnik je bil že njegov oče. Marko je vinogradnik z dušo in srcem, z družino pridno obdeluje štiri tisoč vinskih trt na Vinjem vrhu, a vseeno najde čas in energijo za delo v društvu, kjer je nepogrešljiv pri delu z vinskim laboratorijem, je vesten skrbnik mobilnega društvenega hraman, pri organizaciji škocjanske cvičkarije, salamijade, itd. Je tudi član PGD Grmovlje in je vsestransko družbeno aktiven.

Priznanje občine Škocjan je letos prejela tudi Betka Lesjak (prireditve se ni udeležila), vodja Pekarne Pepe iz Škocjana, z izjemnim čutom za sočloveka. 15 let je aktivna članica Župnijske Karitas Škocjan, pomaga pri oratorijih, srečanjih starostnikov, itd., vedno pomaga pomoči potrebnim in izkazala se je tudi nedavno v primeru begunske družine iz Ukrajine.

Na gasilce niso pozabili

Prejemniki gasilkih priznanj, na desni Silvo Vene.

Mladi pianist Vid Pleterski je navdušil.

Ob Knobleharjevem so drugo leto podelili tudi priznanja občinskega gasilskega poveljstva. Prejeli so jih dolga leta vsestransko dejavni v gasilstvu, to pa so: Franci Matko, že drugi mandat predsednik PGD Zagrad, ki je gasilec že štiri desetletja, dejaven tako kot operativec kot pri organizaciji raznih dogodkov, investicij, …; Jože Hočevar, od 13. leta član PGD Dolenje Dole, ki je tri mandate tudi uspešno vodil društvo, ki je takrat napredovalo in dobilo novo gasilsko vozilo, na njegovo pobudo pa se je začela tudi gradnja prepotrebnega sodobnega gasilskega doma; ter Andrej Hočevar za izreden prispevek pri razvoju PGD Bučka in gasilstva v občini Škocjan, ki je zelo zaslužen zlasti za izgradnjo vadbenega poligona ob gasilskem društvu na Bučki.

Vsem je čestital in pripel gasilsko značko poveljnik občinskega gasilskega poveljstva Silvo Vene.

Piko na i slavnostni prireditvi so nedvomno dale pevke pevske skupine Plamen iz Škocjana s solistko Tadejo Omerzel, ter mladi obetavni škocjanski talenti, manjkali pa niso niti Škocjanski rogisti.

Besedilo in foto: L. Markelj

