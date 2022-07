Drevi začetek Novomeških poletnih večerov 2022

7.7.2022 | 09:30

Vesna Kelbl Canavan (Foto: arhiv DL)

Novo mesto - V Novem mestu pred Knjigarno in kavarno Goga se s komičnim stand up večerom Lahkotno nad literaturo drevi začenja tradicionalni festivalski niz Novomeški poletni večeri. Do konca avgusta se bodo zvrstili literarni večeri, predstave, koncertni večer in druge prireditve, je povedala programska vodja festivala Vesna Kelbl Canavan.

Pred Knjigarno in kavarno Goga na Glavnem trgu bodo ob četrtkih pripravili literarne večere, druge dni v tednu pa predstave in druge prireditve.

Na odru pred Gogino knjigarno bodo po njenih besedah nastopili znani komiki, vrhunski mojstri pisane besede, odlični glasbeniki in umetniki, ki bodo poskrbeli za nepozabno in čarobno poletje.

Festival bodo drevi ob 20. uri s stand up večerom Lahkotno nad literaturo začeli Boštjan Gorenc - Pižama, Perica Jerkovič in Lucija Ćirović.

V nadaljevanju festivala bodo med drugim predstavili tudi najnovejše knjižne izdaje, pripravili lutkovne predstave in druge prireditve za otroke, pogovor ob 100-letnici novomeškega nogometa in s sodelovanjem organizatorjev festivala Novomeško poletje koncertni večer treh izvajalcev, skupin Luto in Parliament ter Andreja Barbiča Krta.

Festival pripravlja novomeška založba Goga. Vstopnine ni, je še poudarila Vesna Kelbl Canavan.

Kot navaja spored Novomeških poletnih večerov 2022, bodo prihodnji četrtek, 14. julija, nadaljevali s predstavo za odrasle Kabarete Simplozij Andreja Rozmana - Roze, 16. julija bo sledila lutkovna predstava Zakaj pes teče za zajcem lutkovnega gledališča Nebo, 21. julija bodo na večeru Ženska, zakon, pravice in užitek predstavili roman Krožci, križci Jedrt Maležič.

Julija bodo pripravili še otroško glasbeno pripoved Zgodbarka pripoveduje, kako je čarovnica pregnala lovce na zmaje, predstavitev knjige Zbiralec strahov Goran Vojnovića, omenjeni koncertni večer treh izvajalcev, skupin Luto in Parliament ter Andreja Barbiča Krta in gibalno delavnico za predšolske otroke Ptice krilatice z Majo Mohorović.

Avgusta bodo nadaljevali s pogovornim večerom Osamljene ljubezni z Dušanom Šarotarjem, Ireno Urbić, Ahmedom Burićem in Svetlano Slapšak. Sledili bodo pogovorni večer Napoleon in Ilirske province - francosko poglavje zgodovine Novega mesta z Mitjem Sadkom in Matjažem Štihom, predstava za otroke Dobro jutro Luka Piletiča in Andreja Tomšeta, predstavitev romana Titov sin Andraža Rožmana in že omenjeni pogovor ob 100-letnici novomeškega nogometa.

STA; M. K.

Zvočni zapisi Programska vodja Novomeških poletnih večerov 2022 Vesna Kelbl Canavan o festivalu Programska vodja Novomeških poletnih večerov 2022 Vesna Kelbl Canavan o festivalu