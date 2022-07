3. razvojna os: Dars ostal brez gradbenega dovoljenja

7.7.2022 | 11:20

Zaradi predvidene gradnje mostu v Mačkovcu že odkupljena in izseljena hiša nad Krko bo, kot kaže, stala še kar nekaj časa. Če bi gradbeno dovoljenje Darsa lani decembra postalo pravnomočno, bi bilo danes tu že gradbišče. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Upravno sodišče Republike Slovenije je s sodbo ugodilo tožbi Civilne iniciative 3ROS-jug zoper gradbeno dovoljenje Ministrstva za okolje in prostor, ki ga je to izdalo družbi Dars, d. d., za gradnjo prvega odseka južnega kraka 3. razvojne osi. Gradbeno dovoljenje je odpravilo zaradi neizkazanih vplivov hitre ceste na zrak in hrup ter zaradi neizkazane skladnosti s predpisi o varstvu kulturne dediščine. Zadevo je vrnilo v ponovni postopek na Ministrstvo za okolje in prostor.

Družba Dars je dobila gradbeno dovoljenje za prvi odsek hitre ceste na južnem delu tretje razvojne osi od avtocestnega odcepa Novo mesto vzhod do Osredka oziroma tovarne Revoz 21. oktobra lani, a je že tedaj v zraku viselo vprašanje, ali bo na izdano dovoljenje Civilna iniciativa 3ROS-jug, ki nasprotuje načrtovani različici poteka ceste, vložila tožbo, kar bi zamaknilo začetek za pomlad načrtovane gradnje. Civilna iniciativa 3ROS-jug je 6. decembra dejansko vložila tožbo na izdano gradbeno dovoljenje, in tako njegovo pravnomočnost odložila, kot se je izkazalo, za nedoločen čas. Kaj zdaj? Kako naprej? Se lahko nadaljujejo aktivnosti za gradnjo južnega dela tretje razvojne osi od Osredka s predorom pod Gorjanci? O tem v današnjem novem, tiskanem Dolenjskem listu.

I. Vidmar

Komentarji (1) 1h nazaj Oceni legat Na LJ sodiščih zopet neumnosti delajo in so začeli mešati meglo zaradi neizkazanosti hitre ceste (južna3.os) in novega mosta na zrak. Koliko bo pa onesnaženosti zraka zaradi zastojev v sedanjih novomeških križiščih ali ruskih raket na zrak v atmosferi. Ruse naj zafrkava rdeča Ljubljana, če si upa.Dolenjcem naj pa že enkrat pusti razvoj.