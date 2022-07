Skrivnosti Dolenjske: V enem dnevu v drugi svetovni vojni, halštatu in srednjem veku

7.7.2022 | 10:30

Boštjan Grobler in Mojca Badovinac

Novo mesto - Občine z največjim številom turističnih nočitev na Dolenjskem so skupaj z Razvojnim centrom, Dolenjskim muzejem in Zavodom za varstvo kulturne dediščine obogatile turistično ponudbo z uporabo brezplačne mobilne aplikacije Secrets of Dolenjska (Skrivnosti Dolenjske). Sestavljena je iz digitalnega raziskovanja Baze 20, centra Novega mesta in Velikega Vinjega Vrha. Z avgustom in septembrom pa bodo na vseh treh destinacijah po predhodnem naročilu skupaj z občinami in ponudniki omogočena tudi plačljiva 5* doživetja, ki bodo prav tako kot aplikacija, namenjena individualnim obiskovalcem.

»Gre za dvoletni projekt, večinoma sofinanciran s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropske unije, manjši delež so prispevale sodelujoče Občina Dolenjske Toplice, Občina Novo mesto in Občina Šmarješke toplice. Nastale so tri brezplačne virtualne aplikacije, s katerimi lahko posameznik ali manjše skupine brez vodiča potujejo po lokacijah, spoznajo zgodovino in pridih takratnega življenja na področju. Aplikacijo lahko uporabljamo kjerkoli, polno doživetje virtualnega vodnika pa je možno samo na lokaciji,« je ob odprtju ponudbe povedala Mojca Badovinac iz Razvojnega centra Novo mesto.

Med prebivalci Baze 20 leta 1943

Skozi bazo 20 poteka osem postaj, na katerih s kamero telefona v aplikaciji skeniramo QR kodo, ki nas postavijo v obdobje 2. svetovne vojne. »Sprehodimo se po celotni poti, na začetku vidimo rekonstruiran vhod v bazo, med raziskovanjem dveh barak s stalno razstavo pa s pomočjo digitalizacije doživimo moment življenja in napore, ki so jih takratni prebivalci imeli, da bi ostali skriti,« je povedala vodja TICa Dolenjske Toplice Polona Vrtar.

»Nadgradnja aplikacije od septembra dalje bo po sistemu dramskega trikotnika, saj si želimo izkušnjo med ofenzivo 1943 narediti še bolj adrenalinsko. Zaradi individualnega pristopa se bo na doživetja potrebno predhodno naročiti,« pravi Matija Vučko.»Danes masovnih obiskov Baze 20 in nasploh Kočevskega Roga ni več, zato pa je čedalje več manjših skupin in individualnih obiskovalcev, Slovencev in tujcev. Možnost za informiranje obiskovalcev o tem edinstvenem primeru v Evropi iz časa 2. svetovne vojne smo odkrili v sklopu tega projekta. Vesel sem za sodelovanje z Dolenjskim muzejem, kjer bodo še vedno vodili organizirane skupine, za individualne obiske pa je predvideno digitalno vodenje z novo aplikacijo,« je poudaril župan občine Dolenjske Toplice Franc Vovk. Direktorica občinske uprave občine Dolenjske Toplice Nataša Šterk je izpostavila, da želijo priljubljeno izletniško točko med družinami z aplikacijo še posebej približali mlajšim generacijam.

Sprehod po Novem mestu v družbi Marije Terezije, Rudolfa IV. Habsburškega, kneza in Jurija Slatkonje

»V Novem mestu je začetek predviden pri kipu Leona Štuklja, konec pa na Muzejskih vrtovih. Kot igrane like smo vključili pomembne osebnosti, poznane doma in tudi v tujini. Ponosni smo na prvo gimnazijo na slovenskem prostoru in starost našega kraja, zato se nam med sprehodom kot igrani liki prikažejo med drugimi tudi Marija Terezija in Rudolf IV. Habsburški. Vključili smo pred nedavnim odprto Razgledno ploščad na Kapitlju,« je dejal podžupan Novega mesta Boštjan Grobler. »Scenarij z zapletom, 5* doživetja po centru Novega mesta, ki bodo dodali posebno noto obisku, bomo predstavili v septembru. Del doživetja bo tudi kulinaričen,« dodaja Matija Vučko.

Glede turizma v novomeški občini »število obiskovalcev v Novem mestu narašča, trenutni trend kaže na izboljšanje števila obiskov iz predkoronskega leta 2019,« pravi Matej Rifelj iz Dolenjskega muzeja. Grobler dodaja, da je idej, kako pristopiti k novim turističnim načrtom, veliko. Opažajo veliko obiskovalcev na prireditvah in v zidaniškem turizmu.

Po poti arheološke dediščine kot arheolog

»Leta 2019 že vzpostavljeno arheološko pot na Velikem Vinjem Vrhu smo nadgradili z digitalno potjo in QR kodami, s katerimi se bomo prelevili v arheologa in na 6-kilometrski krožni poti z izhodiščem na trgu v Beli Cerkvi raziskovali artefakte in spoznali elemente življenja takratne železnodobne skupnosti. Na vrhu, kjer danes stoji cerkev sv. Jožeta, v mlajši in starejši železni dobi pa je stalo naselje, bomo s pomočjo pametnega telefona videli 3D rekonstrukcijo njegovega obzidja,« je še eno novo pridobitev predstavila Katarina Gunde iz Občine Šmarješke Toplice

»5* doživetje, ki smo ga oblikovali z Dvorcem Gregorčič, bo sestavljala popotniška malica, ogled zvonika na višini 24m z vodnikom, degustacija na vinski fontani in nočitev v apartmaju oz. avionu z bazenom,« pa napoveduje Darinka Bobnar, direktorica Zavoda za kulturo, šport in turizem Šmarješke Toplice.

Nuša Vavtar