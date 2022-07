Pijan voznik zbil kolesarko

7.7.2022 | 13:20

Policisti Policijske uprave Novo mesto so v minulih 24. urah intervenirali v 62. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 235 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in osem nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi devetih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. Na območju Brežic so zaščitili žrtve nasilja v družini in nasilnežu izrekli ukrep prepovedi približevanja. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi požara in nezakonitih prehodov državne meje.

Voznik pod vplivom alkohola zbil kolesarko

Včeraj nekaj po 18.30 so bili obveščeni o prometni nesreči na cesti med Orešjem nad Sevnico in Planino, kjer naj bi voznik osebnega avtomobila zbil kolesarko. Policisti PP Sevnica so ugotovili, da je 67-letni voznik osebnega avtomobila med prehitevanjem trčil v zadnje kolo 67-letne kolesarke, ki je padla in se lažje poškodovala. Povzročitelj nesreče je imel v litru izdihanega zraka 0,41 miligrama alkohola. Policisti so mu odvzeli vozniško dovoljenje, okoliščine nesreče pa še preiskujejo. O ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo.

Vlomi in tatvine

V noči na sredo je na dvorišču stanovanjske hiše v Budganji vasi nekdo vlomil v osebni avtomobil in iz prtljažnika ukradel pet ribiških palic in kovček s priborom. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 3000 evrov. Prav tako v Budganji vasi je neznanec iz odklenjene garaže izmaknil motorno žago in akumulatorski vrtalnik.

V Radni vasi na območju PP Trebnje je med 5. 7. in 6. 7. neznanec iz delovnega stroja iztočil okoli 150 litrov goriva.

S strehe stanovanjske hiše v Dobruški vasi je med 3. 7. in 6. 7. nekdo potrgal bakrene žlebove in lastnika oškodoval za 200 evrov.

V Brezju so ji zasegli zvočnik

V minuli noči so policiste obvestili o motečem predvajanju glasne glasbe v naselju Brezje. Policisti so 20-letno kršiteljico opozorili na posledice nadaljevanja s kršitvijo, vendar opozorila ni upoštevala, zato so ji ob ponovnem prihodu zvočnik zasegli in zaradi kršitev izdali plačilni nalog.

Migranti

Policisti so na območju Podvinja (PP Brežice) izsledili in prijeli dva državljana Kitajske.

M. K.