V Novem mestu že 33. mednarodni atletski miting

7.7.2022 | 18:40

Prvo ime lanskega mitinga je bil Kristjan Čeh, ki je rekord stadiona Portoval v metu dvignil na 67,72 m. Letos ne bo nastopil, saj se bo udeležil svetovnega prvenstva v ameriški zvezni državi Oregon. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Atletski klub Krka prirejav petek, 8. julija, 33. mednarodni atletski miting – MAL »Novo mesto 2022«. Tudi letos bodo na tekmovanju, ki se bo začelo ob 17.30, nastopili odlični tuji in slovenski atleti iz 12 držav, saj miting šteje za Mednarodno atletsko ligo 2022.

Izvedli bodo 12 moških in 10 ženskih disciplin, kar je največ do sedaj in še en dokaz, da mednarodni miting raste tudi po številu disciplin. Letos bo že osmič na sporedu tudi memorialna disciplina – met kopja, ki jo AK Krka prireja v spomin na nekdanjega novomeškega metalca kopja, prof. Marijana Špilarja, ki je bil član reprezentance bivše Jugoslavije, nekdanji slovenski rekorder, odličen trener in predvsem vrhunski pedagog, ki je zaslužen za vzgojo številnih novomeških atletov.

V okviru mednarodnega mitinga bo potekal tudi Miting mladih, in sicer v pionirski kategoriji U16 v disciplinah tek na 60 in 600 m ter v kategoriji U20 v metu diska za mladince.

Kdo vse bo nastopil?

Na stadionu Portoval se bo torej med seboj pomerilo preko 200 atletinj in atletov, med katerimi bo seveda največ slovenskih atletov in atletinj, tretjina pa bo iz mednarodne konkurence, večina iz sosednje Hrvaške. Najboljši slovenski atleti bodo prav na dan mitinga odpotovali na Svetovno prvenstvo v ameriško zvezno državo Oregon, tako da bodo priložnost za dobre uvrstitve dobili tudi ostali odlični slovenski atleti in atletinje, ki ne bodo odšli v Ameriko.

Zagotovo bodo letos v ospredju daljši teki, saj je v teku na 5000 m prijavljen Ahmed Tariq Al Amri iz Savdske Arabije z rezultatom 13:19 min, nastopil bod tudi najboljši slovenski tekač Vid Botolin, ki je letos tudi že tekel pod 14 minut.

Tudi v teku na 1500 m se obeta zanimiv boj, saj bodo nastopili odlična tekmovalca iz Madžarske Istvan Szögi in Gergo Kiss, ki imata izvrstne rezultate 3:36 in 3:39, ter Hrvat Dino Bošnjak z rezultatom 3:40.

Močna zasedba bo v skoku v daljino, saj ima kar pet tekmovalcev - Marko Čeko in Trpimir Široki iz Hrvaške, Grk Adonios Stilianidis, Madžar Kristoph Pap in Slovenec Nino Celec - rezultate med 7,50 in 7,92 m.

Metalec diska iz Saudske Arabije Essa Al Zenkawi bo resen tekmec domačinu Tadeju Hribarju, oba sta letos že presegel 60-metrsko znamko. V ženskem disku pa pričakujemo odlične mete Srbkinje Dragane Tomaševićeve in Madžarke Dore Kerekesove.

V skoku ob palici, bomo videli na delu madžarsko predstavnico Hango Klekner, ki se bo v odsotnosti Tine Šutej borila za 1. mesto na višini 4,50 m.

V ženskem teku na 400 m se bosta pomerili Srbkinja Maja Ćirić in Slovenka Maja Pogorevc, ki je pred nekaj dnevi v štafeti 4 X 400 m na Mediteranskih igrah v Oranu osvojila srebrno medaljo.

Moški sprinterski obračun na 100 in 200 m bo v znamenju boja med najhitrejšim domačinom Matevžem Šuštaršičem (10,42) in Srbom Aleksom Kijanovićem, ki ima prijavljen rezultat 10,43.

Na ženskih ovirah 100 m bomo videli boj za odličja med domačinkama Evo Murn in Taro Keber.

V omenjeni memorialni disciplini metu kopja bomo spremljali borbo med mladim Slocvencem Filipom Dominkovićem, ki ima najboljši prijavljen rezultat, ter starima znancema novomeškega mitinga Bosancem Dejanom Mileusnićem in Srbom Vedranom Samcem.

M. Ž.