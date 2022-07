FOTO: Likovniki ustvarjali z mislijo na Plečnika

7.7.2022 | 12:30

Večina tokratnih razstavljavcev s predsednico društva Zlatko Vučinić (tretja z leve) in z mentorjem Alojzom koncem (desno)

Rosana Horvat in Miha Koretič

Izmenjava mnenj (Vse foto: M. L.)

Brežice - Včeraj so v Domu kulture Brežice odprli razstavo slik likovne sekcije Društva likovnikov Brežice, nastalih na društvenem tradicionalnem spomladanskem tečaju, ki ga je kot mentor vodil akademski slikar prof. Alojz Konec.

»Društvo likovnikov Brežice vsako leto tradicionalno organizira dva slikarska tečaja, spomladanskega in jesenskega. Tokrat smo si za spomladanski tečaj izbrali akrilne barve, večji format platna in temo Plečnikovo leto,« je povedala predsednica društva Zlatka Vučinić.

Jože Plečnik, kateremu v čast smo v Sloveniji leta 2022 poimenovali Plečnikovo leto, je, kot je poudariul Konec, z izjemnim opusom brezčasno zaznamoval našo prestolnico in arhitekturno krajino Slovenije, Dunaj, Prago in Beograd. »V procesu preureditve Ljubljane v narodno prestolnico je med drugim povezal naravne, arhitekturne, zgodovinske in nesnovne kvalitete prostora.

Osebno Plečnika doživljam po njegovih izvirnih in prečiščenih idejah, plemenitosti oblik, materialov, lepote, proporcev, pravilne geometričnosti, po njegovem kreativnem procesu in métierju, kar prav kliče k holističnemu principu tudi v procesu likovnega učenja,« je rekel Konec.

Tudi na tečaju, po katerem je nastala včeraj odprta razstava, so po njegovem ustvarjali po holističnem principu, se pravi, da so se posvečali temu, kako na posamezni sliki povezati njene sestavine, da bi bila slika prepričljiva kot celota. Alojz Konec, ki je na odprtju pojasnjeval nastajanje slike in njeno končno celostno podobo, ocenjuje, da so udeleženci tečaja na motivno različnih slikah uspeli ob njegovi strokovni pomoči prepričljivo povezati posamezne sestavine slike v izrazno celoto.

Odprtje razstave sta popestrila plesalka Rosana Horvat in kitarist Miha Koretič, profesorja Glasbene šole Krško.

Razstavljajo Antonija Žener, Darko Oštrbenk, Kristina Bevc, Marija Kukovica, Mihaela Prevejšek, Olga Piltaver in Petra Piškur.

M. L.

