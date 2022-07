Del središča Kočevja bodo sredi septembra zaprli za redni promet

7.7.2022 | 14:00

Foto: Občina Kočevje

Gradnja nove brvi čez Rinžo (Foto: STA)

Kočevje - V Kočevju bo od 22. septembra veljala nova prometna ureditev, saj bodo za redni promet zaprli del središča ter ga namenili pešcem in kolesarjem. Še vedno pa bosta mogoča dostava in dostop z dovolilnicami za tam živeče prebivalce in lastnike nepremičnin. Po besedah župana Vladimirja Prebiliča odločitev prinaša novo kakovost življenja v mestu.

Po predlogu, ki ga bodo prvič javno predstavili danes popoldne na Srednji šoli Kočevje, bo za redni promet s potopnimi stebrički zaprta glavna cesta od Hostla Bearlog, mimo cerkve svetega Jerneja, do semaforiziranega križišča pri nekdanji Nami. Zaprte bodo tudi ceste okoli same cerkve in za njo, vse do novozgrajene brvi čez reko Rinžo, ki jo bodo odprli skupaj z novo ureditvijo. Motorni promet na tem območju bo dovoljen le z dovolilnicami za stanovalce, servis, dostavo in intervencije.

Po besedah župana je zaprtje dela mestnega jedra sestavni del prenove in izgradnje kolesarskih povezav v Kočevju. "Cilj je, da omejimo promet v starem mestnem jedru ter površine namenimo pešcem in kolesarjem, hkrati pa želimo na tem območju razvijati dodatne vsebine," je dejal.

Župan verjame, "da se vsi ne bodo strinjali z novo ureditvijo, vseeno pa mislimo, da je to edini pravilen pristop". "Vsa mesta namreč težijo k temu, da se promet počasi umika na obrobje in prepričan sem, da bomo to čez čas dosegli tudi v Kočevju," je pojasnil odločitev. Napovedal je tudi postopno delno umikanje parkirišč iz mestnega središča.

Nova ureditev po njegovem prepričanju ne bo poslabšala stanja v prometu v preostalem delu mesta. V ta namen namreč nameravajo prilagoditi preostali prometni režim, denimo na križišču pri zdravstvenem domu. "Prepričan sem tudi, da delno zapiranje mestnega jedra ne pomeni poslabšanja gospodarskih dejavnosti, prav tako ne kakovosti bivanja v njem, pomeni pa veliko dodano vrednost, da lahko mestno jedro oživimo z nekaterimi vsebinami," je še povedal.

STA; M. K.

