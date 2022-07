Skupina Krka z najvišjimi polletnimi prihodki v zgodovini

7.7.2022 | 14:35

Predsednik uprave in generalni direktor Jože Colarič polletno poslovanje Krke predstavlja na današnji skupščini delničarjev na Otočcu. (Foto: arhiv DL)

Otočec - Skupina Krka je v letošnjem prvem polletju po prvih ocenah ustvarila 857,4 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je šest odstotkov več kot pred letom in največ doslej. Čisti dobiček je porasel za 33 odstotkov na 236,2 milijona evrov, je danes na skupščini delničarjev na Otočcu povedal predsednik uprave in generalni direktor Jože Colarič. (podrobno o poslovanju v priponki spodaj pod tekstom)



Dobiček iz poslovanja skupine Krka je bil s 139,2 milijona evrov za 31 odstotkov nižji kot pred letom dni, kar v Krki pojasnjujejo z izrazito krepitvijo tečaja rublja, zaradi česar so se povečale vrednosti zalog surovin, materiala, polizdelkov in izdelkov, ki so jih oblikovali v svojih družbah v Rusiji. "Zaloge so kurantne, potrebne in se bodo v naslednjih mesecih spremenile v končne izdelke in posledično v prodajo," so zapisali v sporočilu za javnost.

Na domačem trgu je skupina Krka v prvem polletju prodala za 49,4 milijona evrov izdelkov in storitev, kar je 18 odstotkov več kot pred letom dni. Pri tem je bila prodaja izdelkov višja za šest odstotkov, zdraviliško-turističnih storitev pa za 46 odstotkov. Preostalih 804 milijonov evrov prihodkov je skupina ustvarila na trgih zunaj Slovenije.

S 33,7-odstotnim deležem v celotni prodaji je bila po prodaji največja regija vzhodna Evropa, v kateri je skupina prodala za 287,7 milijona evrov izdelkov oz. štiri odstotke več kot v enakem lanskem obdobju. V Rusiji, njenem največjem posamičnem trgu, se je prodaja v tem obdobju povečala za tri odstotke na 172,7 milijona evrov.

V srednji Evropi se je prodaja povečala za štiri odstotke na 196,1 milijona evrov, v zahodni Evropi za šest odstotkov na 168,5 milijona evrov, v jugovzhodni Evropi prav tako za šest odstotkov na 119,3 milijona evrov, na čezmorskih trgih pa za 18 odstotkov na 32,5 milijona evrov.

Zdravila na recept predstavljajo 83,1 odstotka prodaje skupine Krka in teh je v prvem polletju prodala za 709,2 milijona evrov, kar je tri odstotke več kot v enakem lanskem obdobju. Z izdelki brez recepta, katerih prodaja se je povečala za 31 odstotkov, je Krka ustvarila 77,6 milijona evrov prihodkov, veterinarskih izdelkov je ob petodstotni rasti prodala za 47,2 milijona evrov, prodaja zdraviliško-turističnih storitev pa se je povečala za 46 odstotkov na 19,4 milijona evrov.

V celem letu 2022 naj bi prodaja skupine Krka znašala 1,6 milijarde evrov, čisti dobiček pa okoli 300 milijonov evrov. Naložbe so načrtovane v višini 130 milijonov evrov, predvsem v povečanje in posodobitev proizvodnih zmogljivosti in infrastrukture ter izdatke za raziskave in razvoj. Bodo pa poslovni rezultati v nadaljevanju leta lahko odvisni od novih okoliščin, kot so morebitno ponovno širjenje novega koronavirusa, rast cen surovin, razmere na vzhodu Evrope ter gibanje tečajev za Krko ključnih valut, pravijo v družbi.

M. K.