MO Novo mesto za projekt krožnega gospodarstva skoraj 800.000 evrov

8.7.2022 | 12:20

Peter Geršič ob predstavitvi projekta

Z županom Gregorjem Macedonijem je projekt predstavil na rotovžu. (Vse fotografije: MO Novo mesto)

Novo mesto - Mestna občina Novo mesto je na razpisu Norveškega finančnega mehanizma v okviru programa blaženja podnebnih sprememb uspela s projektom nadaljevanja razvoja krožnega gospodarstva NovIKroG. Za projekt, ki med drugim obsega vzpostavitev inovativnega centra za krožno gospodarstvo, bo prejela blizu 800.000 evrov podpore.

Projekt obsega analizo stanja v lokalni skupnosti in primernih področij za razvoj krožnega gospodarstva, razvoj kompetenc krožnega javnega naročanja in vzpostavitev inovativnega centra za krožno gospodarstvo, so sporočili z novomeške občine.

Z denarno podporo bodo pokrili celotno financiranje upravičenih stroškov dvoletnega partnerskega projekta, kar bo omogočilo nov zagon pri razvoju krožnega gospodarstva ter krožnih snovnih zank na lokalnem območju, so pojasnili.

Kot je povedal vodja razvojno projektne pisarne na novomeški občini Peter Geršič, se projekt dotika vprašanja zapiranja snovnih lokalnih zank, kar "poenostavljeno pomeni, da iščemo priložnosti ponovne uporabe ali reciklaže materialov, izdelkov in storitev, ki imajo svoj izvor v lokalnem okolju in jih lahko v lokalnem okolju ponovno uporabimo".

Pri tem se bodo usmerili v danosti in območne priložnosti. Med možnostmi je navedel lesarstvo, morda tudi področji stekla in tekstila ter morebitne druge inovativne storitve. Načrtujejo tudi, da bodo prihodnje leto v procese vključili še gospodarstvo, morda ravno inovativna podjetja, ki bodo na tem področju videla novo priložnost, je še dodal Geršič.

Ob tem bodo v okrilju Razvojnega centra Novo mesto vzpostavili krožni inovativni center, ki bo kot stičišče skupne vizije krožnega življenja povezoval deležnike s področja raziskav, gospodarstva in lokalne samouprave. Krožni inovativni center bo usmerjen v pomoč gospodarstvu in javnim ustanovam, njegova naloga pa bo prenos čim več znanja s področja krožnega javnega naročanja tudi na sosednje občine.

Cilj projekta je, da krožno gospodarstvo pripeljejo od teorije k praksi, kar pomeni v konkretna krožna oz. zelena javna naročila, so dodali na novomeški občini. Med projektnimi partnerji so navedli Komunalo Novo mesto, Razvojni center Novo mesto, Fakulteto za industrijski inženiring Novo mesto, Zavod Knof in norveško Univerzo Nord.

Novomeška občina in njeni javni zavodi so sicer lani izpeljali skupno krožno javno naročilo za dobavo higienskega papirja iz t. i. kemso embalaže. Prek projekta CircLocal je nato nadaljevala preučevanje možnosti nadaljnjega lokalnega razvoja krožnega gospodarstva, rezultat tega pa je projektni predlog NovIKroG, ki ji bo z navedeno denarno podporo v prihodnjih dveh letih omogočil nadaljevanje razvoja koncepta krožnega gospodarstva, so še sporočili z novomeške občine.

M. K.