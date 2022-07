Po udaru strele zagorela fasada

8.7.2022 | 07:00

Včeraj ob 17.47 je v neurju v ulici Pod Radovnico na Mirni meteorna voda zalivala dvorišče stanovanjske hiše. Gasilci PGD Mirna so preprečili vdor vode v objekt ter jo z dvorišča.

Ob 17.59 je v Rožni ulici v Trebnjem zaradi udara strele zagorela fasada na stanovanjski hiši. Gasilci PGD Trebnje, Ponikve, Lukovek in Račje selo so odprli osem kvadratnih metrov fasade in pogasili požar. Obveščene so bile pristojne službe.

Trk pri Malih Poljanah

Včeraj ob 13.32 so pri naselju Male Poljane, občina Škocjan, trčili osebni vozili. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Škocjan so zavarovali kraj, odklopili akumulator, nudili pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto pri oskrbi in prenosu poškodovane osebe, ki so jo prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Obstal na strehi

Ob 17.06 se je na lokalni cesti v naselju Velike Malence, občina Brežice, osebno vozilo prevrnilo in na cestišču obstalo na strehi. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, nevtralizirali iztekle motorne tekočine, postavili vozilo na kolesa in ga umaknili s ceste ter nudili pomoč pri prenosu poškodovancev do reševalnega vozila. Reševalci NMP Brežice so dve osebi na kraju oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

Če ni ključev, pridejo gasilci

Ob 16.12 so na Valvasorjevem nabrežju v Krškem gasilci PGE Krško zaradi izgubljenih ključev s tehničnim posegom odprli stanovanjska vrata.

Motena dobava vode

Komunala Brežice obvešča uporabnike pitne vode iz Dednje vasi, Blatnega ter Pišec - predel "Čereje", da bo danes med 8.00 in 14.00 uro motena dobava pitne vode zaradi vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju. Hkrati obvešča tudi uporabnike pitne vode iz Stankovega, Mrzlavskega Gaja, Vitovca ter zgornjega dela Velikih Malenc, da bo motena dobava vode zaradi vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju med 8.00 in 12.00 uro.

Voda spet pitna

Komunala Trebnje obvešča vse porabnike pitne vode na zasebnem vodovodnem sistemu Češnjice pri Trebelnem in Velika Strmica v občini Mokronog-Trebelno, da pitne vode pred uporabo v prehrambne namene ni več potrebno prekuhavati.

Enako obvestilo velja za uporabnike pitne vode na zasebnem vodovodnem sistemu Cirnik- Ravne in Debenec v občini Mirna, voda je torej spet pitna.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINICA VODOVOD (NADOMESTNA) na izvodu MALJAVEC;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DEPONIJA VRANOVIČI, TP OKLJUK, TP VRANOVIČI in TP ZASTAVA.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7:30 do 8:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOM. SL. PIONIRJEV DOL. TOP;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BIRČNA VAS, izvod 3.KA.. NASELJE-RENAULT

- od 9:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKRILE DOL. TOPL;

- od 11:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SUHOR PRI DT;

- od 12:30 do 13:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VAVTA VAS;

- od 12:00 do 15:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEGELNICA, izvod 4.CEGELNICA-DESNO.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7:30 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BRUSNICE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 7:00 do 7:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SELCE.

Distribucijska enota Ljubljana okolica - nadzorništvo Zagradec obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLNJI KOT HRIB, DOLNJI KOT, DVOR STARA GORA, GORNJI KOT;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAŠČE, PODGOZD MHE, PODGOZD.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Krško z okolico (nadzorništvo Krško okolica) na območju TP Mali Kamen, nizkonapetostno omrežje – Mali Kamen nad koritom predvidoma med 8:00 in 13:00 uro; na področju Krško mesto (nadzorništvo Krško mesto) pa na območju TP Pionir samski dom, nizkonapetostno omrežje – Kidričeva ulica predvidoma med 8:00 in 12:00 uro.

M. K.