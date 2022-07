Študentje peš domov v Novo mesto - sobotni zaključek z odmevnimi glasbenimi skupinami

8.7.2022 | 09:10

Foto: arhiv

Novo mesto - Iz Ljubljane se je danes zjutraj podala še tretja od odprav letošnjega projekta Grem domov v Novo mesto (bolj poznanega pod kratico GDNM), ki se pod okriljem Društva novomeških študentov organizira že 17. leto zapored. V soboto, 9. julija, bodo organizatorji njihov uspešen prihod domov nagradili z Bajago ter ostalimi odmevnimi bandi.

Letos beležijo rekordno število prijav na pohodniški del projekta Grem domov v Novo mesto, katerega krovna ideja je, da se študentje po izpitih peš odpravijo z glavnih slovenskih univerz - Kopra, Maribora in Ljubljane - v domače Novo mesto. Znotraj vseh treh odpravah se je tako nabralo kar 89 študentov. Prva, koprska odprava, se je čez drn in strn odpravila že v ponedeljek, druga, mariborska, pa je pot pod noge vzela v sredo. Danes je torej zakorakala še najštevilčnejša ljubljanska. Vse odprave skupaj bodo v soboto, 9. julija, ob 19. uri vkorakale na Glavni trg, na katerem jih bo pričakal sprejem v spremstvu Mestne godbe Novo mesto in novomeških mažoret. Pričakal in nagovoril jih bo tudi župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni.

Kot napovedujejo v DNŠ, ob 20. uri sledi bogat večerni program, ki ga bo začela mlada novomeška punk skupina Jaja Bojs. Za njimi bo ob 21. uri nastopil Hamo & Tribute 2 love. Ob 22.30 na oder prihaja ena največjih rockovskih zasedb bivše Yuge, ki deluje že skoraj štiri desetletja - Bajaga i instruktori. Za konec se bodo zbrani od polnoči dalje lahko zabavali še v poskočnih ritmih skupine z irsko-škotskimi koreninami, ki je na sceni že 15 let, Happy Ol' McWeasel.

