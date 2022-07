Omejitev nosilnosti mostu v Krmelju

8.7.2022 | 10:30

Foto: Občina Sevnica

Krmelj - Na mostu čez potok Hinja v Krmelju je v preteklem tednu prišlo do podora vozne površine. Občina Sevnica je k sanaciji pristopila skupaj s Komunalo Sevnica, ki v sklopu gospodarske javne službe vzdržuje lokalne ceste.

Sanacija je bila, kot sporočajo z občine, opravljena na podlagi terenskega ogleda in po navodilih strokovnega nadzornika. Most je deloma saniran in ima nosilnost do 5 ton. To pomeni, da most lahko do nadaljnjega uporabljajo vozniki osebnih vozil.

Komunala Sevnica je v začetku tedna v Pijavicah, Gabrijelah in na mostu v Krmelju postavila prometne znake, ki opozarjajo na omejitev nosilnosti mostu.

M. K.

