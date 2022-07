V Novem mestu drevi začetek 2. glasbenega festivala Novomeško poletje

8.7.2022 | 13:50

Organizatorja Festivala Anja Pavlin in Igor Ilić (Zavod produkcijska hiša Inja music). (Foto: Alan Orlič)

Novo mesto - V Novem mestu se drevi ob 21. uri začenja 2. festival Novomeško poletje, ki bo na sedmih glasbenih večerih in na štirih prizoriščih do konca avgusta postregel z nastopi devetih glasbenih zasedb. Koncerte bodo pripravili v parku rastoče knjige ob Knjižnici Mirana Jarca, na vrtu Dolenjskega muzeja, na dvorišču gradu Grm in na Glavnem trgu.

Festival bodo na vrtu Dolenjskega muzeja drevi začeli z nastopom Severe Gjurin in njene zasedbe ter ga v parku rastoče knjige v sredo nadaljevali s skupnim nastopom Mefa in Janija Kovačiča, je povedal direktor festivala iz novomeškega zavoda produkcijska hiša Inja music Igor Ilić.

V parku rastoče knjige ga bodo 20. julija nadaljevali s koncertom skupine Čedahuči, 29. julija pa bodo na Glavnem trgu v okviru Novomeškega poletja pripravili 2. bienalni Festival nove novomeške glasbe s koncertnim večerom treh izvajalcev, skupin Luto in Parliament Attack ter Andreja Barbiča Krta.

Ta večer bo sicer kot gostujoči vložek spadal tudi v sklop vzporednega mestnega festivala Novomeški poletni večeri, je pojasnil Ilić.

Avgusta bo nato v parku rastoče knjige sledil nastop Mance Berlec, na gradu Grm pa bo z Malimi bogovi in Beltinško bando nastopil Vlado Kreslin. Festival Novomeško poletje 2022 bosta na vrtu Dolenjskega muzeja v soboto, 27. avgusta, končala Tokac in Hamo.

Vstopnino bodo zaračunali le ob nastopu Severe Gjurin, Vlada Kreslina z Malimi bogovi in Beltinško bando ter ob nastopu Tokca in Hama, je še opozoril Ilič.

"Vizija festivala Novomeško poletje je, da postane tradicionalen, vsako leto bogatejši, saj se to več kot spodobi za mesto, ki je rodilo številne legendarne glasbene zasedbe in se mu dogaja vse bolj odmevni novi novomeški val glasbe," so še sporočili prireditelji.

Ekipo produkcijske hiše Inja music sicer sestavljata Anja Pavlin in Igor Ilić, ki sta predlani pripravila bienalni 1. Festival nove novomeške glasbe.

STA; M. K.

