Na Žužemberškem se drevi začenjajo 23. Trški dnevi

8.7.2022 | 13:00

Foto: arhiv DL

Žužemberk - S slavnostnim prižigom oglarske kope v Srednjem Lipovcu pri Žužemberku se bodo danes ob 17. uri začeli tradicionalni 23. Trški dnevi, največja in najodmevnejša kulturna ter rekreativno-turistična prireditev v Suhi krajini. Zasnovani so kot preplet preteklosti in sedanjosti, na različnih prizoriščih bodo potekali do 18. julija.

Letošnji Trški dnevi bodo po dvoletnih covidnih omejitvah vnovič potekali v polnem obsegu, je povedal predsednik Turističnega društva Suha krajina Vlado Kostevc.

V programu Trških dnevov bodo sicer nastopili priznani slovenski in tuji umetniki. Skupaj bodo gostili več kot 350 nastopajočih, na vseh prireditvah pa letos pričakujejo najmanj 4500 obiskovalcev.

V program so vključena skorajda vsa društva in organizacije z območja žužemberške občine, njihov srednjeveški dan pa se uvršča med največje tovrstne prireditve v državi, je še opozoril Kostevc.

V nadaljevanju Trških dnevov bodo med drugim pripravili odprtja prenovljene cestne in druge infrastrukture v Občini Žužemberk, strokovna in poljudna predavanja, turnir v odbojki na mivki, tekmovanje harmonikarjev, koncerte, delavnice, predstavitev starodobnih vozil, vrsto razstav, suhokranjsko tržnico, pokušino suhokranjskega vina, Suhokranjsko noč, romantični grajski koncert in osrednjo slovesnost ob občinskem prazniku.

Do 18. julija bo sledila še vrsta prireditev, katerih višek bo dan pred tem, v nedeljo, 17. julija, prinesla osrednja nedeljska prireditev oz. 23. srednjeveški dan na gradu Žužemberk z viteškimi skupinami, njihovimi boji, s srednjeveško tržnico, priložnostno glasbo in podobnim. Med drugimi bodo nastopile skupine iz Slovenije in Hrvaške, s Slovaške in z Madžarske.

Sklop prireditev žužemberških Trških dnevov bodo končali s tradicionalno ponedeljkovo spominsko uro, na kateri se bodo spomnili Rozalije Sršen ali Zalle Zarana, prve slovenske hollywoodske filmske igralke, ki se je leta 1897 rodila v Žužemberku.

Trške dneve poleg omenjenega žužemberškega turističnega društva prirejajo še tamkajšnja občina, domači gasilci in druga suhokranjska društva, je še povedal Kostevc.

STA; M. K.