FOTO: Zaradi treh promilov ni opazil mejnega prehoda; prevažal dva otroka

8.7.2022 | 09:40

Foto: PU Novo mesto

V sredo zvečer je voznik volva hrvaških registrskih oznak z nezmanjšano hitrostjo pripeljal na mejni prehod Obrežje, in sicer na del, ki ni namenjen prehajanju osebnih avtomobilov. Ne da bi se ustavil je nadaljeval z vožnjo. Policisti pa za njim.

Za volanom je sedel 53-letni državljan Hrvaške, ki je v vozilu prevažal dva otroka. Kršitelj pri sebi ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja, prav tako ni imel dokumentov otrok. V razgovoru s policisti je bilo ugotovljeno, da je bil iz Zagreba namenjen v Reko, mejni kontroli pa se je izognil, ker naj bi bil prepričan, da je prečkal cestninsko postajo in ne mejnega prehoda, saj ni nameraval peljati skozi Slovenijo.

Policisti so mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so odredili preizkus, ki je pokazal, da je v litru izdihanega zraka imel 1,46 miligrama alkohola (3,06 g/kg). Odvzeli so mu prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Poskrbeli so za otroka in obvestili svojce, ki so ju prevzeli.

53-letnika so z obdolžilnim predlogom privedli pred sodišče. Sodnica mu je izrekla 1200 evrov globe in stransko sankcijo prepovedi vožnje v Sloveniji za obdobje enega leta. Policisti so mu zaradi izmika mejni kontroli izdali še plačilni nalog v višini 400 evrov.

M. K.