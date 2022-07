Smeh je odmeval tudi po hodniku

8.7.2022 | 11:10

Lucija Ćirović v pogovoru s svojim petelinom (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Čeprav je na Glavnem trgu sinoči ob osmih, ko naj bi se tam na odru pred knjigarno Goga začeli Novomeški poletni večeri, lilo kot iz škafa, to prirediteljem ni preprečilo izvedbe festivala smeha, nastopa treh izvrstnih stand up komikov na temo Lahkotno nad literaturo. Stole, ki bi jih sicer razporedili po trgu, so stlačili v atrij knjigarne in v hodnik, ki knjigarno povezuje s trgom in tako ogled nastopa Lucije Ćirović, Boštjana Gorenca Pižame in Perice Jerkovića omogočili vsaj stotim ljubiteljem smeha.

Dež je občinstvo s trga pregnal na hodnik, tako da predstava kljub nemogočemu vremenu ni odpadla. (Foto: I. Vidmar)

Tako se je kljub slabemu vremenu začel letošnji festival Novomeški poletni večeri, ki Novomeščanom letos prinaša trinajst prireditev od literarnih večerov in gledaliških predstav do koncertov in pogovorov o pomembnih temah, celo tako pomembnih, kot je na primer nogomet. Naslednji dogodek v okviru Novomeških poletnih večerov bo varietejska predstava starega znanca novomeškega občinstva Andreja Rozmana - Roze Kabarete Simplozij, sestavljena iz niza gledaliških točk in songov, postavljenih v okvir tekmovanja za izbor pesmi večera, ki se bo zgodila v četrtek, 14. julija ob 20. uri na Glavnem trgu, v primeru dežja pa tako kot sinoči v atriju in na hodniku knjigarne Goga.

I. Vidmar

Galerija