Zaradi pretežke noge v treh nesrečah štirje ranjeni

8.7.2022 | 14:15

Še ena streha je ostala brez žlebov. Bakrenih, seveda. (Simbolna slika; arhiv DL)

Policisti Policijske uprave Novo mesto so v minulih 24. urah intervenirali v 49 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 184 klicev. Obravnavali so tri prometne nesreče, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in šest nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi desetih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih in enega kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj vloma in tatvin. Posredovali so zaradi sprožitev signalno varnostnih naprav in nezakonitih prehodov državne meje. Kot ponavadi, s PU Novo mesto sporočajo nekaj podrobnosti ...

Zaradi prevelike hitrosti v treh nesrečah poškodovane štiri osebe

Včeraj okoli 13.30 se je prometna nesreča zgodila v Čelevcu na območju PP Novo mesto. Policisti so ugotovili, da je 21-letni voznik osebnega avtomobila vozil iz smeri Mokronoga proti Zburam. Zaradi prevelike hitrosti je izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v parkiran avtomobil. Lažje poškodovanega so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti mu bodo zaradi kršitve izdali plačilni nalog.

Brežiški policisti so bili nekaj po 17. uri obveščeni o prometni nesreči v Velikih Malencah. Tam je bil prehiter 75-letni voznik osebnega avtomobila, zapeljal je s ceste in se prevrnil. Voznika in potnico so reševalci na kraju oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Po prvih informacijah naj bi bila lažje poškodovana.

Nekaj pred 18. uro pa se je zaradi prevelike hitrosti zgodila prometna nesreča na avtocesti v smeri proti Ljubljani, pri počivališču Dul. 65-letni voznik osebnega avtomobila je trčil v varovalno ograjo. Povzročitelju, ki se je v nesreči lažje poškodoval, bodo zaradi kršitve izdali plačilni nalog.

Kabli, baker, orožje in zlato

Na območju Dolenjega Boštanja so neznanci z drogov porezali okoli 400 metrov kabla in povzročili za okoli 1.200 evrov škode.

Na Šmihelski cesti v Novem mestu je med 6. 7. in 7. 7. nekdo s strehe objekta potrgal bakrene žlebove in bakrene cevi. Škode je za okoli 1.000 evrov.

V Šmalčji vasi na območju PP Šentjernej je nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Ukradel je več kosov orožja in zlat nakit. Okoliščine vloma policisti še preiskujejo.

Migranti

Policisti so na območju Zilj (PP Črnomelj) izsledili in prijeli šest državljanov Konga, dva državljana Kameruna, državljana Nigerije in državljana Gvineje in pri Veliki Dolini (PP Brežice) pet državljanov Bangladeša in tri državljane Pakistana.

M. K.