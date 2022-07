Novo mesto dobilo že "drugi" OPN

8.7.2022 | 14:40

Občinski svet je sinoči sprejel tudi strategijo za Rome (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Na sinočnji, najverjetneje svoji predzadnji seji v tej sestavi, je novomeški občinski svet sprejel temeljito dopolnjen in spremenjen odlok o občinskem prostorskem načrtu, ki ga je novomeška občina kot prva mestna občina sprejela leta 2009, tokrat pa vanj ni le vnesla številnih dopolnitev in sprememb, ampak ga je tudi posodobila in prilagodila digitalni rabi. Gre za obsežen dokument na 1441 straneh, v katerega je vloženo ogromno dela tako sodelavcev oddelka za okolje in prostor kot tudi strokovnjakov podjetja Acer.

Tako kot je Novo mesto leta 2009 prvo sprejelo občinski prostorski načrt, je zdaj tudi prvo, ki ga je tako temeljito dopolnilo in vanj vneslo toliko sprememb. Da gre za pomemben dosežek, govori tudi dejstvo, da mestne občine Koper, Celje in Maribor vse do danes še niso sprejele svojih občinskih prostorskih načrtov oziroma so ti kot osnutki še v fazi sprejemanja, kar pomeni, da za Novim mestom zaostajajo že za trinajst let.

Dopolnitve in spremembe OPN je predstavil Izidor Jerala. (Foto: I. V.)

Novi oziroma dopolnjeni in spremenjeni OPN je predstavil podsekretar za prostorsko načrtovanje Izidor Jerala. Za gospodarski razvoj Novega mesta je zelo pomembna predvidena širitev območij, namenjenih gospodarski dejavnosti na območju tovarne zdravil Krka in Adrie Mobil. Na območju Krke je tako gospodarski dejavnosti namenjeno območje med obstoječo tovarno in Zagrebško cesto, to je cesto med krožiščem Tabletka in Qlandijo, kar je po površini največja sprememba v novem OPN.

Na območju tovarne Adrie Mobil je po novem gospodarski dejavnosti namenjeno z gozdom poraščeno trikotno območje južno od tovarne Adria med cesto proti Podbrezniku in načrtovano traso zahodne obvoznice.

Prekvalifikacijo iz kmetijskih v parkovne površine predvideva novi OPN za območje arheološkega parka na Marofu. Na območju Grabna oziroma Drgančevja novi OPN predvideva prekvalifikacijo območja, do sedaj namenjenega športno-rekreacijskim površinam, nazaj v kmetijske površine. Gre za območje tja preseljene kmetije Krnc.

Eden izmed pomembnejših ukrepov je tudi razglasitev območja nad Brusnicami ob Šumečem in Vrtaškem potoku za protipoplavno območje, na katerem je predvidena gradnja protipoplavnih objektov, s katerimi bi ob stoletnih vodah zaščitili Brusnice, središče, v katerem med drugim stojita tudi šola in vrtec. Na obeh potokih je predvidena gradnja suhih zadrževalnikov, nasipov, skozi katere bi potok sicer normalno tekel, ob zelo visokih vodah pa bi spuščali le toliko vode, da ta ne bi poplavila Brusnic. Denar za protipoplavne ukrepe je na voljo v fondu za okrevanje in odpornost, kjer je veliko denarja namenjenega tudi varovanju pred poplavami.

TURIZEM, ŠPORT IN ROMI

Občinski svet je sinoči po skrajšanem postopku sprejel tudi tri strateške dokumente. Strategija razvoja turizma do leta 2030 kot strateški cilj določa dvig prepoznavnosti in povečanje obiska Novega mesta z okolico kot turistične destinacije s poudarkom na trajnostnem razvoju inovativne, doživljajske ter ponudbe dediščinskega in zelenega turizma. Strategija je temelj za zagotovitev pogojev za povečanje števila turističnih kapacitet, skrb za povečanje prepoznavnosti Novega mesta kot vodilne turistične destinacije na Dolenjskem z Arheološkim parkom Situla kot osrednjo točko turističnega razvoja.

Strateška dokumenta za področje športa in turizma je predstavil podžupan Boštjan Grobler. (Foto: I. Vidmar)

Strategija za šport do leta 2030, kot so zapisali v poročilu, med drugim poudarja udejanjanje javnega interesa na področju športa z zagotavljanjem možnosti posameznikom za dejavno sodelovanje v športu v varnem in zdravem okolju, omogočanje kakovostne športne vzgoje mladim in spodbujanje zdravega življenjskega sloga, razvijanje moralne in etične vrednote športa, ustvarjanje spodbudnega okolja za razvoj vseh oblik športne dejavnosti za vse skupine prebivalstva, krepitev vloge športnih društev kot pomembnega dela civilne družbe, ustvarjanje pogojev za delovanje društev v programih tekmovalnega športa in posodobitev sistema upravljanja javne športne infrastrukture in urbanih športnih površin.

Strategija za Rome do leta 2030 predvideva načine za polno uresničevanje nalog javnega interesa na področju urejanja romskega vprašanja v okviru v okviru pristojnosti, ki jih imajo na tem področju lokalne skupnosti. Največji poudarek je na osnovnošolskem izobraževanju in predšolski vzgoji.

I. V.