Sojenje Žarku Gorenjcu za umor žene: koliko kokaina in alkohola je botrovalo zločinu?

8.7.2022 | 18:20

Žarko Gorenjc na sodišču (Foto: arhiv; Svet24)

Ljubljana - Na ljubljanskem okrožnem sodišču se je danes nadaljevalo sojenje Žarku Gorenjcu, obtoženemu, da je marca lani umoril svojo ženo. Po mnenju sodišča je treba razčistiti, ali in koliko kokaina in alkohola je pred storitvijo kaznivega dejanja zaužil Gorenjc, zato je odredilo nova izvedenstva.

Povod za ponovno presojanje, ali in koliko prepovedanih substanc je pred storitvijo očitanega mu kaznivega dejanja zaužil Gorenjc, je danes prišel s strani obrambe, ki se je odzvala na junijsko zaslišanje izvedenca psihiatrične stroke Mihe Derganca. Ta je Gorenjcu med drugim postavil diagnozo mejne osebnostne motnje čustvene neuravnovešenosti.

Zagovornik obtoženega Marko Makuc je sodišču predlagal, da postavi drugega izvedenca psihiatrične stroške, saj meni, da je Derganc svoje izvedensko mnenje izdelal nestrokovno in pavšalno. Očita mu tudi neznanje pri nekaterih osnovnih vprašanjih, na primer glede časa presnove kokaina v telesu. Posledično se je Derganc v izvedeniškem mnenju tudi napačno opredelil do vprašanja, da obtoženi Gorenjc na večer umora naj ne bi zaužil kokaina, je nizala obramba.

V zvezi s tem je zagovornik obtoženega sodišču posredoval tudi mnenje izvedenca Mladena Vrabiča o prištevnosti Gorenjca v času storitve kaznivega dejanja. Iz tega sledi, da se zaradi obdolženčeve mejne osebnostne motnje kot tudi zaužitih tablet, kokaina in alkohola v času obdolženčeva prištevnost postavlja pod vprašaj, je še dodal zagovornik, ki sodišču predlaga tudi, da Vrabiča zasliši kot pričo.

Predlogu obrambe sta nasprotovala tožilka Ana Kirn in zagovornik svojca žrtve Janez Koščak. Tožilka je sodišču med drugim predlagala, naj pridobi mnenje izvedenca, ki bo razčistilo podrobnosti glede časa presnove kokaina in alkohola. Ker ima obtoženi osebnostno motnjo, pa predlaga tudi, da se to mnenje pridobi še preden bi se sodišče lotilo morebitnega razčiščevanja glede Gorenjčeve prištevnosti v času očitanega mu kaznivega dejanja. Od zavoda za zdravstveno zavarovanje pa naj sodišče pridobi podatek o zdravstvenih receptih, ki so bili predpisani Gorenjcu, kot tudi podatke o dejanskem prevzemu zdravil.

Po mnenju sodnega senata je pomembno razčistiti, koliko drog, alkohola in morebitnih zdravil je pred storitvijo kaznivega dejanja zaužil Gorenjc, zato je odredil, da se pridobi mnenje izvedenke toksikološke stroke. Na podlagi njenega mnenja bodo na eni od prihodnjih obravnav še enkrat zaslišali Derganca, ugodilo pa je tudi predlogu obrambe za zaslišanje Vrabiča.

Sojenje se bo nadaljevalo 24. avgusta.

STA; M. K.