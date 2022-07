S kombijem v gospodarsko poslopje, voznik v smrtni nevarnosti

8.7.2022 | 19:30

Včeraj nekaj pred 18. uro se je na cesti od Vrhpolja pri Šentvidu proti Ivančni Gorici zgodila prometna nesreča, v kateri je voznik kombija zaradi prevelike hitrosti zapeljal s ceste in trčil v gospodarsko poslopje ob cesti. Pri tem se je huje poškodoval. Z reševalnim vozilom je bil odpeljan v UBKC Ljubljana, njegovo življenje pa je, kot sporočajo s PU Ljubljana, ogroženo.

Poškodovan kolesar

Danes ob 9.35 so posredovali reševalci NMP Brežice v naselju Sela pri Dobovi, kjer je padel kolesar in se poškodoval. Reševalci NMP Brežice so kolesarja oskrbeli in ga prepeljali v UC Brežice.

Malo ognja, precej dima

Ob 13.21 je v Ulici OF v Trebnjem zaradi napake na električni napravi prišlo do manjšega požara in posledično zadimljenja kletnih prostorov stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Trebnje so pogasili požar, prezračili in pregledali prostore ter iznesli ostanke naprave na prosto.

Blok odklepali gasilci



Ob 15.31 so posredovali gasilci PGE Krško na Kolodvorski ulici v Krškem, kjer so s tehničnim posegom odprli vhodna vrata v večstanovanjskem objektu.

M. K.