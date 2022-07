V hiši so opazili negibnega ...

Danes ob 14.20 so v naselju Podpreska, občina Loški Potok, opazili negibno osebo v stanovanjskem objektu. Gasilci PGD Ribnica, Hrib–Loški potok in Podpreska so s tehničnim posegom vstopili v objekt in nudili prvo pomoč oboleli osebi do prihoda reševalcev NMP Ribnica. Reševalci NMP so osebo oskrbeli in pripravili za transport s helikopterjem. Obolelega je v UKC Ljubljana prepeljal helikopter SV skupaj z dežurno ekipo HNMP. Gasilci so tudi nudili pomoč pri prenosu osebe do helikopterja in zavarovali kraj pristanka helikopterja.

Onemoglemu pomagali tudi v Ivančni Gorici

Ob 12.08 so na Stantetovi ulici v Ivančni Gorici gasilci PGD Stična preko balkona s pomočjo avto lestve vstopili v stanovanje, odprli vrata in tako omogočili vstop do obolele osebe reševalcem NMP Ljubljana, ki so nato obolelega na kraju oskrbeli in prepeljali v nadaljnjo oskrbo v UKC Ljubljana.

Trčila avto in skuter

Včeraj ob 18.21 sta v križišču Maistrove in Šolske ulice v Brežicah trčila osebno vozilo in skuter. Pri tem se je voznik skuterja poškodoval. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, na skuterju odklopili baterijo, nevtralizirali iztekle motorne tekočine in počistili cestišče. Reševalci NMP Brežice so poškodovanca prepeljali v UC Brežice.

Gorel karton na nakladalni rampi

Danes ob 16.09 je na Cesti krških žrtev v Krškem gorel karton na nakladalni rampi ob poslovnem objektu. Požar so začeli gasiti zaposleni pred prihodom gasilcev PGE Krško, ki so dokončno pogasili požar.

