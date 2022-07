FOTO: Veter Demšarju odpihnil rekord, poškodba Hribarja

Filip Jakob Demšar (levo) je tekel hitreje od rekorda, a je bil veter premočan.

Novo mesto - Da želi na 33. mednarodnem atletskem mitingu Novo mesto 22 izboljšati petnajst let in tri tedne star državni rekord Dajana Zlatnarja v teku na 110 m z ovirami, je pred včerajšnjim tekmovanjem napovedal Filip Jakob Demšar, atlet ljubljanskega Massa. Napoved je skoraj uresničil. S časo 13,54 je tekel za dve stotinki hitreje od Zlatnarja, a je bil tokrat tudi veter hiter, pihal je za 0,9 m/s hitreje od dovoljenih 2 m/s in rekord ne bo priznan. Vendar je ob državnem rekordu v tej disciplini kljub temu zapisano Novo mesto, saj je Zlatnar leta 2007 svoj rekord postavil prav tako na novomeškem mitingu, ki je tedaj praznoval polnoletnost, na njem pa je tedaj daleč najboljši izid dosegel Primož Kozmus z 80,02 m dolgim metom kladiva.

Demšar je bil s tem izidom tudi povsem blizu normi (13,50) za evropsko prvenstvo avgusta v Nemčiji. V boju za zmago je za 25 stotink ugnal Nigerijca Alexa Al-Ameena (13,79). Na prvi progi je na nižjih oviral tekel avstrijski mladinec Enzo Diessl in postavil zelo dober čas (13,42).

"Žal mi je veter ponagajal, a sem dosegel res dober čas in ni česa obžalovati. Že ko sem prečkal cilj, sem vedel, da sem dosegel dober čas zaradi nastopa Avstrijca. Ker je pihal veter, pa sem šel najprej pogledat na tablo, kjer se izpiše veter. In takoj rekel, škoda. Ampak, kot sem že rekel, to je res super rezultat. Opazil sem tudi, da skoraj enako hitro tečem v močnem vetru, ker se zato hitreje približujejo ovire, ali brezvetrju. Mislim, da bi lahko tekel državni rekord danes, tudi če ne bi bil tak veter v hrbet. Med ovirami sem imel dober občutek, imel sem dobro tehnično izvedbo," je nastop opisal Demšar.

V teku na 100 m z ovirami sta se z drugim in tretjim mestom izkazali tudi domači atletinji Eva Murn in Tara Keber.

Agata Zupin, ki bo v Eugenu v ZDA na svetovnem prvenstvu, ki se bo začelo v drugi polovici prihodnjega tedna, nastopila na 400 m ovire, je bila prepričljivo najboljša na 200 m (23,86). Med atleti je to razdaljo v zadnji disciplini mitinga najhitreje zmogel član novomeške Krke, organizatorice tekmovanja. Matevž Šuštaršič se je spustil pod 21 sekund (20,97) in za štiri desetinke ugnal Roka Ferlana (Triglav, 21,37).

S časom pod 54 sekundami je na 400 m slavila Aneja Simončič (Mass, 53,95) pred Viko Rutar (Mass, 55,04), med atleti je stadionski krog najhitreje pretekel Čeh Philip Krenek (47,33), četrti je bil najboljši Slovenec Jure Grkman (Mass, 47,81).

Na 100 m je Jernej Gumilar (Mass) z 10,42 sekunde ugnal Srba Alekso Kijanovića (10,49), med atletinjami je bila prva Srbkinja Katarina Vreta (12,14), ki je le za tri stotinke ugnala članico ljubljanske Olimpije Neiro Bosnić (12,17).

V teku na 60 m je med bil med pionirji najhitrejši Tian Timotej Zupančič.

Hrvat Dino Bošnjak je na 5000 m tekel rekord stadiona (13:38,04), Dragana Tomašević iz Srbije pa se je v metu diska zelo približala meji 60 m (59,44 m). V metu kopja je nastopila le Martina Ratej, slovenska rekorderka je dosegla 53,70 metra, kar je krepko pod normo (62,50 m) za EP.

V domačem atletskem klubu so tudi tokrat precej pričakovali od metalca diska Tadeja Hribarja, ki je bil letos v dobri formi in je sredi maja v Mariboru že presegel mejo 60 m, a si je na ogrevanju poškodoval mečno mišico in je zanj sezona končana.

Olimpijka Martina Ratej je bila edina metalka kopja na mitingu.

Na predzadnjem mitingu, ki je štel za slovensko ligo Telekom Slovenije, ni bilo večine od deseterice atletinj in atletov, ki so že ali pa se odpravljajo v ZDA. Med udeleženci, ki jih tokrat ni bilo, sta tudi Kristjan Čeh in Neja Filipič, vodilna v točkovanju za mednarodno ligo. Ta se bo končala 9. in 10. septembra z atletskim pokalom Slovenije.

Izidi:

100 m: 1. Jernej Gumilar (Mass) 10,42, 2. Aleksa Kijanović (Srb) 10,49, 3. Gal Kumar (Oli) 10,71;

200 m: 1. Matevž Šuštaršič (Krk) 20,97, 2. Rok Ferlan (Tri) 21,37, 3. Andrej Skočir (PSČ) 21,73;

400 m: 1. Philip Krenek (Češ) 47,33, 2. Jakov Vukovič (Hrv) 47,52, 3. Jakub Majercak (Češ) 47,67, 4. Jure Grkman (Mass) 47,81;

1500 m: 1. Gergo Kiss (Mad) 3:39,65, 2. Marino Bloudek (Hrv) 3:43,77, 3. Nino Jambrešič (Hrv) 3:56,20, 4. Jošt Žnidaršič (Krk) 3:57,54;

5000 m: 1. Dino Bošnjak (Hrv) 13:38,04, 2. Tarik AhmedAl Amri (SAr) 14:18,83, 3. Jakob Medved (Tad) 15:14,82, 4. Jože Lapoši (Pom) 15:43,94;

110 m ovire: 1. Filip Jakob Demšar (Mass) 13,54, 2. Alex Al-Ameen (Nig) 13,79, 3. Hrvoje Čukman (Hrv) 14,14;

palica: 1. Arian Milicija (BIH) 4,52, 2. Rok Muhič (Krk) 4,40, 3. Anton Milanović (Hrv) 4,30;

daljina: 1. Marko Čeko (Hrv) 7,65, 2. Kristof Pap (Mad) 7,56, 3. Antonios Stylianidis (Grč) 7,55, 4. Nino Celec (ASB) 7,40;

troskok: 1. Tine Šuligoj (Gor) 15,10, 2. Duje Bonacci (Hrv) 10,80;

krogla: 1. Robert Meglič (Krk) 10,88;

disk: 1. Essa Muhamed Al Zenkawi (Kuv) 57,91, 2. Anton Milanović (Hrv) 34,78, 3. Robert Meglič (Krk) 33,67;

kopje: 1. Dejan Mileusnić (BIH) 77,00, 2. Vedran Samac (Srb) 74,07, 3. Matija Kranjc (Mass) 72,38.

Ženske:

100 m: 1. Katarina Vreta (Srb) 12,14, 2. Neira Bosnić (Oli) 12,17, 3. Eva Murn (Krk) 12,26;

200 m: 1. Agata Zupin (Vel) 23,86, 2. Tamara Vuletić (Srb) 24.45, 3. Tijana Japundžić (Srb) 24,53;

400 m: 1. Aneja Simončič (Mass) 53,95, 2. Vika Rutar (Mass) 55,04, 3. Veronika Sadek (Mass) 55,71;

1500 m: 1. Klara Andrijašević (Hrv) 4:36,99, 2. Sofia Giobelli (Ita) 4:37,36, 3. Hana Grobovšek (Kra) 4:38,27;

5000 m: 1. Špela Gonza (Šta) 17:31,76,

100 m ovire: 1. Marija Bukvić (Srb) 13,71, 2. Eva Murn (Krk) 13,75, 3. Tara Keber (Krk) 13,84;

višina: 1. Panagiota Dosi (Grč) 1,78, 2. Monika Podlogar (Mass) 1,78, 3. Sara Aščič (Hrv) 1,75;

palica: 1. Georgija Vian (Ita) 3,90, 2. Tereza Schejnalova (Češ) 3,80, 3. Eva Vehar (Krk) 3,00;

krogla: 1. Jelica Lukić (Krk) 9,48,

disk: 1. Dragana Tomaševič (Srb) 59,44, 2. Dora Kerekes (Mad) 50,70, 3. Lea Boštjančič (Avt) 46,65, 4. Jelica Lukić (Krk) 34,63;

kopje: 1. Martina Ratej (Kla) 53,70.

I. V., STA

