Jutri dirka na Gorjancih

9.7.2022 | 11:30

Tudi letos bodo dolenjski ljubitelji avtomobilskih dirk lahko na delu videli domačina Lojzeta Udovča, ki je med vsemi nastopajočimi na Gorjancih nastopil največkrat. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Kljub obnovitvenim delom na cesti prek Gorjancev bo AMD Novo mesto tudi letos na odseku med Gornjo Težko Vodo in odcepom za Veliki Cerovec pripravil tradicionalno gorskohitrostno avtomobilistično dirko Gorjanci 2022, ki bo štela za mednarodni gorski pokal FIA, prvenstvo modernih in starodobnih vozil CEZ, slovensko in avstrijsko državno prvenstvo in pokal AŠ 2005.

Nastopilo bo 89 prijavljenih voznikov, od teh šestnajst s formulami in prototipi. Današnji treningi so se ob 11. uri že začeli, nedeljske tekmovalne vožnje pa bodo ob 9.00, 12.30 in 15.00 uri.

I. V.