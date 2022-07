Za nov objekt OŠ in vrtca v Velikem Podlogu uporabno dovoljenje

10.7.2022 | 10:20

Foto: MO Krško

Veliki Podlog/Krško - Mestna občina Krško je v teh dneh za projekt izgradnje nove podružnične osnovne šole in vrtca v Velikem Podlogu pridobila uporabno dovoljenje. Skupna vrednost projekta znaša 3,6 milijona evrov, od tega je 1,1 milijona prispevalo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, preostali del pa Mestna občina Krško.

Z izgradnjo novega vrtca in podružnične osnovne šole se bodo, kot sporočajo z občine, izboljšali bivalni, učni in delovni pogoji za otroke in zaposlene.

Na 1358 kvadratnih metrih neto notranjih površin bodo pridobili bistveno več prostora, saj je prostorska stiska v starem objektu velika, hkrati pa bodo nove igralne in učne površine ustrezale normativom.

V vrtcu so predvidene štiri enote oz. igralnice, za potrebe podružnične osnovne šole pa štiri učilnice.

M. K.