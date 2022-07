V Dolenji vasi bodo širili šolo in vrtec ter zgradili novo šolsko športno dvorano

Ribnica/Dolenja vas - V občini Ribnica se zaradi naraščajočega števila prebivalstva že dlje časa srečujejo s prostorsko stisko v šolah in vrtcih. V ta namen že gradijo prizidek k Osnovni šoli Franceta Prešerna, zdaj pa nameravajo razširiti še njeno podružnico v Dolenji vas. V tem sklopu bodo zgradili tudi novo šolsko športno dvorano.

Po besedah župana Sama Pogorelca bodo s širitvijo šole in vrtca v Dolenji vasi pridobili nekaj igralnic za vrtec, dve učilnici za šolo ter kuhinjo in jedilnico, ki ju trenutno tam ni. V naslednji fazi nameravajo porušiti tudi obstoječo šolsko športno dvorano in narediti novo. "Trenutna je namreč že stara in premajhna," je povedal župan. Načrtuje, da bodo gradbeno dovoljenje za projekt pridobili v prihodnjem letu.

Istočasno s tem od lani poteka gradnja prizidka k OŠ Franceta Prešerna. Dela po besedah župana potekajo v skladu z načrti, učenci naj bi tako prizidek začeli uporabljati v novem šolskem letu.

V prizidku bodo uredili štiri učilnice in ostale spremljajoče prostore. Razširili bodo jedilnico in kuhinjo ter vgradili dvigalo.

