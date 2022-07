GHD Gorjanci 2022: Skupna zmaga Italijanu, med Slovenci Bubnič, od domačinov Udovč

10.7.2022 | 20:20

Federico Liber je na Gorjancih slavil zmago že četrtič.

Novo mesto - Skupna zmaga današnje gorskohitrostne avtomobilistične preizkušnje je že četrtič v zadnjih desetih letih pripadla Italijanu Federicu Liberju, ki je s svojim dirkalnikom wolf GB08 F1 mistral po gorjanških ovinkih na nekoliko skrajšani progi drvel s povprečno hitrostjo 154,57 km/h, in v treh vožnjah prehitel drugouvrščenega Francoza Sebastiena Petita (nova NP 01-2) za osem sekund in pol. V skupni uvrstitvi za državno prvenstvo je bil pričakovani najhitrejši Milan Bubnič z Lancio delto HF integrale, ki se mi je s Renaultom cliom s štirikolesnim pogonom na vsega 2,2 sekunde približal Matej Grudnik.

Lojze Udovč z navijači

Od dolenjskih dirkačev se je tokrat najbolj izkazal Lojze Udovč z Malkovca, sicer eden izmed glavnih organizatorjev dirke, s svojim Renaultom cliom 2.0 RS, ki je bil v skupni razvrstitvi za državno prvenstvo šesti, v razvrstitivi FIA mednarodnega pokala in FIA CEZ pa v skupini 5 obakrat tretji, potem ko je po sobotnih treningih celo vodil. Precej enakovreden boj je z Udovčem oba dneva bil Novomeščan Miha Fabijan z Renaultom cliom, ki se je v vseh treh omenjenih razvrstitvah uvrstil le mesto za Udovčem, za katerim je v treh vožnjah zaostal za vsega sekundo in pol. Šmarječan Peter Kapler je z Renaultom 8 gordinijem nastopil v kategoriji historičnih vozil oziroma starodobnikov in med njimi v mednarodni konkurenci osvojil 11. mesto.

Miha Fabijan

Lojze Udovč je po nastopu povedal, da je z uvrstitvijo zadovoljen, še bolj pa da bi bil vesel, če bi bil uvrščen mesto višje. Še bolj pa je bil kot organizator zadovoljen, da je dirka kljub dežju v drugi vožnji potekala brez večjih nesreč in tekoče brez daljših prekinitev, pa tudi, da je bil obisk gledalcev znova množičen.

Skupni zmagovalec Federico Liber je bil po sobotnih treh treningih šele tretji, a je za zmagovalcem treningov Švicarjem Robinom Faustinijem (osella FA30) zaostal za vsega 2,42 sekunde, kar je obetalo zanimiv in izenačen boj za zmago. Na koncu se je zmage veselil Liber, ki je bil na Gorjancih najhitrejši tudi v letih 2013, 2015 in 2017. Faustini je v drugi vožnji v dežju odstopil. Tako sta se na drugo in tretje mesto povzpela Francoz Sebastien Petit (nova NP 01-2) in Italijan Mirko Venturato (nova proto 3).

Vse rezultate si lahko ogledate na spletni strani Omikron+ Gorjanci'22.

Skupni vrstni red (najboljših deset):

1. Federico Liber (ITA), wolf GB08 F1 mistral 3:52,373

2. Sebastien Petit (FRA), nova NP 01-2 +8,511

3. Mirko Venturato (ITA), nova proto 3 +16,926

4. Petr Vitek (ČEŠ), osella PA30 +20,920

5. Reinhold Taus (AVT), subaru impreza +21,802

6. Stefan Promok (AVT), mitsubishi lancer EVO 8 +23,177

7. Dan Michl (ČEŠ), lotus elise +24,449

8. Ferdinand Madrian (AVT), norma M20 FC +28,215

9. Hermann Waldy ml. (AVT), tatuus master +29,718

10. Milan Bubnič (SLO), lancia delta HF integrale +29,980

I. Vidmar, foto: GHD Gorjanci

