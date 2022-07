Na pomoč občine za male čistilne naprave so čakali nekaj let

11.7.2022 | 09:40

Šentjernejski svetniki so na zadnji seji sprejeli dva pomembna dokumenta in občani bodo sedaj lahko dobili občinska sredstva za MKČN.

Del občinske uprave: župan Jože Simončič (drugi z leve), na njegovi levi Tina Gazvoda, na desni pa Tanja Brate in Mojca Kastelic.

Simon Lukšič

Svetniki: Vesna Bregar, Albert Pavlič in Franc Hudoklin

Šentjernej - Občani šentjernejske občine so dolgo čakali na sprejetje dveh pomembnih dokumentov: na Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) in hišnih črpališč na območju občine.

Občinski svetniki so ju potrdili na zadnji seji in za vsako gospodinjstvo je zdaj jasno, kako bo uredila komunalne odpadne vode.

Operativni program, ki so ga pripravili v novomeški Komunali, določa, ali bo to z javno kanalizacijo ali MKČN. Zaradi sprejetja pravilnika, ki ga je pripravila Občina Šentjernej, pa bo končno možno tudi subvencioniranje MKČN, na kar so ljudje čakali kar nekaj let.

17 veljavnih aglomeracij

Občina Šentjernej je tako razdeljena na 17 veljavnih aglomeracij, od tega je le ena, to je aglomeracija Šentjernej, večja od 2 tisoč populacijskih enot (PE). Ta je z javno kanalizacijo pokrita že v celoti. Ostalih 16 aglomeracij je manjših od 500 PE in gre za srednje velika naselja, je povedal Simon Lukšič, vodja sektorja za odvajanje in čiščenje odpadnih voda s Komunale Novo mesto.

Aglomeracije bodo opremili z javnim kanalizacijskim omrežjem, s skupnimi čistilnimi napravami, ki bodo v upravljanju koncesionarja oz. Javnega podjetja Ekološka družba Šentjernej, in MKČN, ki so last uporabnikov ali občanov. Izbira je odvisno od terena.

Največ 1.200 evrov

Jernej Bevc

Kot pove župan Jože Simončič, bodo po objavi javnega razpisa vsi, ki imajo MKČN, lahko kandidirali in pridobili denar iz občinskega proračuna - največ 1.200 evrov.

»Upravičenci do sofinananciranja so vsi občani občine Šentjernej s stalnim bivališčem v stanovanjskem objektu. Primarno se sofinancira območja, ki so izven aglomeracij, to je izven strnjenih naselij,« razloži Jernej Bevc, višji svetovalec za gospodarske javne službe, investicije in premoženje.

Besedilo in foto: L. Markelj