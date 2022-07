Dva kolesarja huje poškodovana; potrgali za 15 tisočakov kablov; v parku ga je z nožem v vrat

11.7.2022 | 11:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Policisti Policijske uprave Novo mesto so minuli konec tedna, med 8. 7. in 11. 7., intervenirali v 191. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 636 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci huje poškodovali, prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in 19 nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Zasegli so avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi 56. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih in v Krškem kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, groženj, lahke telesne poškodbe, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi požara in nezakonitih prehodov državne meje. S PU Novo mesto poročajo o nekaterih podrobnostih.

Padca kolesarjev, oba huje poškodovana

Brežiški policisti so bili v petek nekaj pred 10. uro obveščeni o padcu kolesarja v Selih pri Dobovi. Opravili so ogled in ugotovili, da je 71-letni moški vozil električno kolo in zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad kolesom, padel in se hudo poškodoval. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

V petek popoldne se je zgodila prometna nesreča tudi na cesti med Gorenjo vasjo in Brezovico (občina Šmarješke Toplice). Tam je 46-letni kolesar peljal po lokalni cesti proti Brezovici in zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad kolesom ter padel. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da gre za huje poškodbe.

Odvzela prednost mopedistu

Brežiški policisti so bili v petek nekaj po 18. uri obveščeni o prometni nesreči z udeležbo mopedista in voznice osebnega avtomobila v križišču v Brežicah. Ugotovili so, da je do trčenja prišlo, ko je 39-letna voznica v križišču odvzela prednost 18-letnemu mopedistu, ki je padel in se lažje poškodoval. Okoliščine nesreče še preverjajo.

Vlomi in tatvine

V Presladolu na območju PP Krško je v noči na petek nekdo vlomil v garažo ob stanovanjski hiši in ukradel motorno žago, agregat in posode z gorivom. Lastnica ocenjuje, da je oškodovana za okoli 450 evrov.

Med 7. 7. in 8. 7. je v Dobličah nekdo iz objekta porezal električne kable. Po oceni oškodovanca je povzročil za okoli 15.000 evrov škode.

Na Mirni je v petek neznanec iz odprtega skladišča ukradel dva drogova za cestno razsvetljavo.

V petek je v naselju Hrib na območju Šmarjeških Toplic nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

V Srednjem Globodolu na območju PP Novo mesto je v noči na petek neznanec iz odprtih gospodarskih objektov odnesel električne vodnike in lastnika oškodoval za 700 evrov.

V noči na soboto je v Dragovanji vasi na območju PP Črnomelj nekdo vlomil v poslovne prostore. Izmaknil ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Na parkirnem prostoru v Črnomlju je v noči na soboto neznanec vlomil v osebni avtomobil in ukradel dve kameri, več svetilk in tri lovske nože. Lastnika je oškodoval za 1100 evrov.

V naselju Na Tratah v Novem mestu je v noči na soboto nekdo vlomil v osebni avtomobil in izmaknil nahrbtnik z denarnico. Lastnika je oškodoval za 500 evrov.

Na Ulici Slavka Gruma v Novem mestu je v isti noči nekdo vlomil v kolesarnico stanovanjske bloka in odpeljal električni skiro znamke Xiaomi.

Na območju Nakla (PP Črnomelj) je med 7. 7. in 9. 7. neznanec vlomil v dva objekta. Ukradel je plinski žar z gorilnikom in ploščo in lovsko kamero. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 500 evrov škode.

Včeraj dopoldne je na parkirnem prostoru na Otočcu nekdo vlomil v osebni avtomobil in izmaknil denarnico, nahrbtnik in športne copate. Z vlomom in tatvino je lastnika oškodoval za 2200 evrov.

Z nožem ga je v vrat

V parku v Črnomlju je sinoči prišlo do pretepa, ena oseba je bila poškodovana. Policisti PP Črnomelj so opravili ogled, zbrali obvestila in po prvih ugotovitvah je zaradi dolžniško upniškega razmerja prišlo do spora med 42-letnim in 54-letnim moških. Starejši naj bi mlajšega z nožem poškodoval v predelu vratu. Oskrbeli so ga v zdravstvenem domu in novomeški bolnišnici, kjer so ugotovili, da gre za lažjo poškodbo. Policisti bodo zoper osumljenca na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Spor in pretep v Kerinovem Grmu

Krške policiste so v petek zvečer poklicali na pomoč iz naselja Kerinov Grm, kjer naj bi prišlo do spora in pretepa. 23-letni kršitelj, ki je bil pod vplivom alkohola, se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Velika Dolina, Loče in Dobova) izsledili in prijeli 11 državljanov Irana, šest državljanov Iraka, pet državljanov Bangladeša, tri državljane Pakistana in državljana Gane in na območju PP Črnomelj (Zilje, Preloka, Bojanci, Balkovci in Nova Lipa) 26 državljanov Bangladeša, deset državljanov Konga, devet državljanov Gane, devet državljanov Burundija, osem državljanov Kameruna, osem državljanov Pakistana, dva državljana Nigerije, dva državljana Gvineje in dva državljana Toga.

M. K.