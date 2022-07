FOTO: Otroški svet do konca julija

11.7.2022 | 14:40

Po ustvarjanju sledi igra.

Ustvarjalna omizja vabijo k obisku vse do konca meseca.

Novo mesto - Po prvem tednu letošnjega Otroškega sveta marsikatero otroško sobo že krasijo izdelki, ki so jih ustvarili sami: fotoparate, dekorativne krožnike, pisane žogice, valovite štampiljke in barvne rožice. Počitniški program Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto tako že 19. leto zapored dokazuje, da so ustvarjalne delavnice in družabne igre pravi recept za počitnice brez pametnih naprav.

»Otroci resnično radi pridejo. Naša ustvarjalna omizja so v senci, tako da nas tudi visoke temperature ne motijo preveč, ob četrtkovem deževju pa smo se preselili v sosednjo Knjižnico Mirana Jarca. In tudi takrat nas ni obiskalo nič manj otrok, torej povprečno vsaj 50 na dan,« je povedala vodja letošnjega programa Andreja Rodič. Po njenih opažanjih in komentarjih ostalih mentorjev ter prostovoljcev društva, se za takšnimi omizji ustvarijo nova prijateljstva, saj po končanem izdelku nihče ne želi domov, ampak se do poldneva skupaj še družijo, igrajo, klepetajo...

Tudi letos bo DRPD ustvarajalne dopoldneve za otroke omogočil vsak delovnik do vključno 29. julija, med 10. in 12. uro v parku Rastoče knjige ob Rozmanovi ulici v Novem mestu. Za posamično delavnico prijave zbirajo na otroski.svetdrpd@gmail.com, prispevek zanjo pa znaša simboličen evro.

In kaj otroke čaka v tem tednu? Danes so se lotili unikatnih škatlic, ki lahko celo ploskajo. Jutrišnji program zajema piščančke, sredin nenavadne skulpture, četrtek bo postregel s cvetličnim okrasjem in petek z barčicami.

M. M.

